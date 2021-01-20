«Укрзалізницю» вкрай потрібно реформувати – нардеп

«Укрзалізниця» має на балансі багато непрофільних активів, які завдають збитків державі

Реформування «Укрзалізниці» давно назріло, а новий її керівник налаштований його провести та підвищити ефективність діяльності компанії. Про таке заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

«Цей директор (керівник УЗ Володимир Жмак – ред.) з його командою рішуче налаштований на те, щоб рухатися вперед: щонайменше поділити цю компанію на різні компанії, зробити аудит і дати відповідь населенню, яка собівартість перевезень», – розповів Бондарєв.

За його словами, попередні керівники УЗ лише обіцяли провести реформування компанії, проте не зробили цього, а ситуація на залізниці з кожним роком погіршувалась.

«20 мільярдів гривень кожен рік заробляє «Укрзалізниця» на перевезенні вантажів. І саме таку ж цифру втрачає на пасажирських перевезеннях. Ви знаєте, скільки існує вокзалів, на яких люди не сідають на потяг, на електричку, не сплачують жодної копійки? А 95% колій вже зношено повністю, їх треба змінювати. Вщент добите господарство», – перелічив депутат.

Окрім того, він зазначив, що «Укрзалізниця» має на балансі багато непрофільних активів – санаторії, медичні установи, кар’єри – які також заганяють компанію у збитки. Тож, на думку Бондарєва, розподіл УЗ на окремі бізнеси давно назрів.

«На сьогодні вже всі розуміють, що треба розділити цю компанію. Одна компанія повинна обслуговувати колії і інфраструктуру, але інфраструктуру дійсну – вокзали, колії, потяги, ще щось. Інша повинна використовувати вагони і обіг вагонів. Хтось повинен перевозити вантажі, а хтось – пасажирів», – підсумував Бондарєв.

Нагадаємо, раніше глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомив, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані у концесію.

Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.