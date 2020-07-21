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    Економіка та фінанси

    Ексочільника «Укравтодора» у Польщі офіційно звинуватили в корупції

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    Славомір Новак обіймав посаду голови &laquo;Укравтодору&raquo; з 2016 року - Ексочільника «Укравтодора» у Польщі офіційно звинуватили в корупції
    Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року

    Новак підозрюється у вимаганні та прийнятті матеріальних та особистих благ в обмін за присудження приватним особам договорів на будівництво та ремонт доріг в Україні

    Польська прокуратура висунула офіційні обвинувачення колишньому міністру транспорту Польщі та ексочільнику «Укравтодору» Славоміру Новаку у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції.

    Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на речницю відомства Мірославу Хир.

    «Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила колишнього міністра транспорту Славоміра Новака у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції», - йдеться у повідомленні.

    За словами Хир, двох інших затриманих - Даріуша З. та Яцека П. - обвинувачують в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей та прийнятті майнових вигод.

    Зазначається, що Новак підозрюється у вимаганні та прийнятті матеріальних та особистих благ в обмін за присудження приватним особам договорів на будівництво та ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей внаслідок цього злочину.

    «У результаті він отримав понад 1,3 млн злотих (9,2 млн гривень – ред.)», - заявила Хир.

    Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака.

    Національне антикорупційне бюро здійснює в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

    Нагадаємо, у 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

    Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.

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