У Польщі затримали екскерівника «Укравтодору»



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Славомір Новак керував українськими автодорогами три роки

Новака підозрюють в корупції

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака. Його підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Про це прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Гданське Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього члена Сейму Республіки Польща, колишнього міністра транспорту, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Н. (Новака — ред.), а також Даріуша З., колишнього командира JW GROM та підприємця з Гданська Яцека П. Детальніше невдовзі!» — написав Зарін.

Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce! — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020

При цьому польське видання PAP зазначає, що «колишній міністр транспорту Славомір Н. був затриманий за підозрою в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей».

Нагадаємо, у 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.