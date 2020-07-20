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    У Польщі затримали екскерівника «Укравтодору»

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    Славомір Новак керував українськими автодорогами три роки - У Польщі затримали екскерівника «Укравтодору»
    Славомір Новак керував українськими автодорогами три роки

    Новака підозрюють в корупції

    Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака. Його підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

    Про це прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    «Гданське Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього члена Сейму Республіки Польща, колишнього міністра транспорту, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Н. (Новака — ред.), а також Даріуша З., колишнього командира JW GROM та підприємця з Гданська Яцека П. Детальніше невдовзі!» — написав Зарін.

    При цьому польське видання PAP зазначає, що «колишній міністр транспорту Славомір Н. був затриманий за підозрою в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей».

    Нагадаємо, у 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

     Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.

    Польща міністр Укравтодор корупція
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