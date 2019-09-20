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    Міністр інфраструктури анонсував звільнення керівника «Укравтодору»

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    Глава&nbsp;Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак - Міністр інфраструктури анонсував звільнення керівника «Укравтодору»
    Глава Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак

    Славомір Новак обіймає посаду голови «Укравтодору» з 2016 року

    Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак сам піде зі свого поста.

    Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів в інтерв'ю журналу «Фокус».

    «Новак (керівник «Укравтодору» - авт.) сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний з команди, яка займалася дорожнім господарством», - сказав Криклій, відповідаючи на питання журналіста про звільнення Словаміра Новака з поста «Укравтодору».

    Як повідомлялося, Славомір Новак обіймає посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.

    До слова, 18 вересня Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.

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