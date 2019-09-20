Міністр інфраструктури анонсував звільнення керівника «Укравтодору»
Славомір Новак обіймає посаду голови «Укравтодору» з 2016 року
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак сам піде зі свого поста.
Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів в інтерв'ю журналу «Фокус».
«Новак (керівник «Укравтодору» - авт.) сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний з команди, яка займалася дорожнім господарством», - сказав Криклій, відповідаючи на питання журналіста про звільнення Словаміра Новака з поста «Укравтодору».
Як повідомлялося, Славомір Новак обіймає посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.
До слова, 18 вересня Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.