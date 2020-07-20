За кордоном зріс попит на українських заробітчан



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Українців чекають у Польщі, Чехії та Німеччині

Кількість вакансій за останній місяць збільшилася на 20%

В Україні за останній місяць зросла на 20% кількість вакансій, пов'язаних з працевлаштуванням за кордоном. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

Зазначається, що на початку літа на сайті Jooble було зафіксовано 6,7 тисяч вакансій, за місяць їх кількість зросла до майже 8 тисяч.

За інформацією сайта Jooble, найбільший попит на українських фахівців залишається у таких країнах, як Польща (5526 вакансій), Чехія (263) та Німеччина (183).

«За даними Держстату, 42,7% українців заробляють близько 200 доларів без урахування податків. Мінімальна зарплата у Польщі — 600 євро. Лише у 2019 році трудові мігранти перерахували в Україну близько 12 мільярдів доларів.

Тож така динаміка цілком зрозуміла: люди їдуть за кордон, аби забезпечити себе та свої родини», - коментує президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

«Варто розуміти, що, за даними соціологічних опитувань, лише 2,5% українців шукають роботу за кордоном через інтернет — більшість потрапляє в Польшу за рекомендаціями друзів та знайомих (69,5%)», - додає він.

«Карантинні обмеження зменшили активність пошукачів та роботодавців. Зокрема, кількість запитів від українців на роботу за межами країни із введенням карантину в березні по червень 2020 р. зменшилась на 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зараз ми бачимо поступове відновлення активності», - коментують у пресслужбі Jooble.

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