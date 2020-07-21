Нацбанк Польщі порахував, скільки грошей з країни вивезли заробітчани ринок праці

Епідемія Covid-19 не завадила більшості українських заробітчан працювати у Польщі фото: wz.lviv.ua

Трудові мігранти передають з Польщі додому більше грошей, ніж самі поляки пересилають на Батьківщину

Нацбанк Польщі підрахував, що у 2019 році загальна сума грошових переказів іммігрантів склала 16 млрд злотих - $4,1 млрд. Вона перевищила суму коштів, отриманих від поляків, які працюють за кордоном.

Про це йдеться у звіті Національного банку Польщі «Іммігранти в польській економіці», який підготували на основі анкетного дослідження.

«Швидке збільшення кількості іммігрантів, які працюють у Польщі, та їхня схильність переказувати гроші призвели до того, що сума грошових переказів іноземців у 2019 році перевищувала суму грошей, що надходили від емігрантів з Польщі», - повідомляється в звіті.

Грошові перекази емігрантів до Польщі та від іммігрантів за межі Польщі (в млрд злотих)

У середньому сума грошових переказів іммігрантів, які пересилали гроші родинам, складала трохи вище 8 тис. злотих ($2051) на рік.

В документі нагадують, що приплив економічних іммігрантів (переважно з України) сприяв збільшенню потенціалу зростання польської економіки в середньому приблизно на 0,5% у 2013-2018 рр.

Однак у 2019 році це зростання призупинилось. Яка буде ситуація у 2020 році – поки невідомо, підкреслює автор дослідження Павел Стшелецький.

Як вказують польські експерти, епідемія Covid-19 не спричинила масового повернення іммігрантів додому. «Зайнятість іноземців у польській економіці зменшилась за період з лютого до травня 2020 року, ймовірно, приблизно на 10% (223 тис. чоловік), головним чином через блокування приїзду до Польщі людей, які повинні були повернутися з України», - йдеться у звіті.

Переважна більшість компаній (67%), в яких працювали українці, не відчули проблем, пов’язаних з відсутністю робочих рук в остатні місяці. Тільки близько 5% компаній описували виїзд українських заробітчан як масову чи велику проблему, яка загрожувала безперервності роботи підприємства.

Тільки кожен десятий заробітчанин повернувся з Польщі додому у зв’язку з пандемією

Також анкетне дослідження показує, що рівень заробітної плати іммігрантів у більшості компаній (приблизно 90%) не відрізняється від інших працівників на тих же посадах, тоді як понад третина заробітчан працюють набагато більше 40 годин на тиждень.

Майже у 60% опитаних компаній іммігранти виконували лише фізичну роботу, яка не вимагала кваліфікації. На спеціальних та освітніх посадах іммігранти працюють найчастіше у великих компаніях.

Приблизно 24% заробітчан працевлаштувались в Польщі через приватні агентства зайнятості.

Згідно зі звітом, польським роботодавцям не варто перейматись, що українські заробітчани масово переїдуть до Німеччини, як це прогнозувалось минулого року. Опитування показало, що близько 38% трудових іммігрантів хотіли б перебувати в Польщі понад три роки або постійно.

Нагадаємо, НБУ повідомляв, що в 2019 році заробітчани переказали до України $12,017 млрд. Світовий банк оцінював обсяги переказів українських заробітчан у майже $16 млрд.

У січні-травні 2020 року трудові мігранти переказали в Україну $4,54 млрд, що на $99 млн менше, ніж минулого року.

Опитування проводилось у формі телефонного чи інтернет-опитування, переважно серед компаній, які брали участь у попередньому опитуванні (159 компаній із усієї вибірки 167). Інтерв'ю проводили з 27 квітня 2020 по 8 травня 2020 р.

Переклад Сергія Чепінського, «для Главкома»



