  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Нацбанк Польщі порахував, скільки грошей з країни вивезли заробітчани

    ринок праці
    • Сергій Чепінський
    • Розсилка
    <p>Епідемія Covid-19 не завадила більшості українських заробітчан працювати у Польщі</p> - Нацбанк Польщі порахував, скільки грошей з країни вивезли заробітчани

    Епідемія Covid-19 не завадила більшості українських заробітчан працювати у Польщі

    фото: wz.lviv.ua

    Трудові мігранти передають з Польщі додому більше грошей, ніж самі поляки пересилають на Батьківщину

    Нацбанк Польщі підрахував, що у 2019 році загальна сума грошових переказів іммігрантів склала 16 млрд злотих - $4,1 млрд. Вона перевищила суму коштів, отриманих від поляків, які працюють за кордоном.

    Про це йдеться у звіті Національного банку Польщі «Іммігранти в польській економіці», який підготували на основі анкетного дослідження.

    «Швидке збільшення кількості іммігрантів, які працюють у Польщі, та їхня схильність переказувати гроші призвели до того, що сума грошових переказів іноземців у 2019 році перевищувала суму грошей, що надходили від емігрантів з Польщі», - повідомляється в звіті.

    Грошові перекази емігрантів до Польщі та від іммігрантів за межі Польщі (в млрд злотих)
    Грошові перекази емігрантів до Польщі та від іммігрантів за межі Польщі (в млрд злотих)

    У середньому сума грошових переказів іммігрантів, які пересилали гроші родинам, складала трохи вище 8 тис. злотих ($2051) на рік.

    В документі нагадують, що приплив економічних іммігрантів (переважно з України) сприяв збільшенню потенціалу зростання польської економіки в середньому приблизно на 0,5% у 2013-2018 рр.

    Однак у 2019 році це зростання призупинилось. Яка буде ситуація у 2020 році –  поки  невідомо, підкреслює автор дослідження Павел Стшелецький.

    Як вказують польські експерти, епідемія Covid-19 не спричинила масового повернення іммігрантів додому. «Зайнятість іноземців у польській економіці зменшилась за період з лютого до травня 2020 року, ймовірно, приблизно на 10% (223 тис. чоловік), головним чином через блокування приїзду до Польщі людей, які повинні були повернутися з України», - йдеться у звіті.

    Переважна більшість компаній (67%), в яких працювали українці, не відчули проблем, пов’язаних з відсутністю робочих рук в остатні місяці. Тільки близько 5% компаній описували виїзд українських заробітчан як масову чи велику проблему, яка загрожувала безперервності роботи підприємства.

    Тільки кожен десятий заробітчанин повернувся з Польщі додому у зв’язку з пандемією
    Тільки кожен десятий заробітчанин повернувся з Польщі додому у зв’язку з пандемією

    Також анкетне дослідження показує, що рівень заробітної плати іммігрантів у більшості компаній (приблизно 90%) не відрізняється від інших працівників на тих же посадах, тоді як понад третина заробітчан працюють набагато більше 40 годин на тиждень.

    Майже у 60% опитаних компаній іммігранти виконували лише фізичну роботу, яка не вимагала кваліфікації. На спеціальних та освітніх посадах іммігранти працюють найчастіше у великих компаніях.

    Приблизно 24% заробітчан працевлаштувались в Польщі через приватні агентства зайнятості.

    Згідно зі звітом, польським роботодавцям не варто перейматись, що українські заробітчани масово переїдуть до Німеччини, як це прогнозувалось минулого року. Опитування показало, що близько 38% трудових іммігрантів хотіли б перебувати в Польщі понад три роки або постійно.

    Нагадаємо, НБУ повідомляв, що в 2019 році заробітчани переказали до України $12,017 млрд. Світовий банк оцінював обсяги переказів українських заробітчан  у майже $16 млрд.

    У січні-травні 2020 року трудові мігранти переказали в Україну $4,54 млрд, що на $99 млн менше, ніж минулого року.

    Опитування проводилось у формі телефонного чи інтернет-опитування, переважно серед компаній, які брали участь у попередньому опитуванні (159 компаній із усієї вибірки 167). Інтерв'ю проводили з 27 квітня 2020 по 8 травня 2020 р.

     

    Переклад Сергія Чепінського, «для Главкома»

    Читайте також:


    Польща економіка Європа Світовий банк мігранти українці епідемія карантин заробітчани трудові мігранти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ