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    Економіка та фінанси

    Експерт: Імпортний паритет в ціноутворенні на енергоносії – загальноєвропейська практика

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    Газ імпортується чи продається в Україні з прив&rsquo;язкою до цін на хабі - Експерт: Імпортний паритет в ціноутворенні на енергоносії – загальноєвропейська практика
    Газ імпортується чи продається в Україні з прив’язкою до цін на хабі

    Всі енергетичні ринки торгуються з прив’язкою до ринкових цін у Європі

    Формування ціни на енергоносії за принципом імпортного паритету з врахуванням витрат на доставку є загальноєвропейською практикою. Про це заявив директор консалтингової компанії ExPro Ukraine Геннадій Кобаль.

    «Де-факто зараз газ імпортується чи продається в Україні з прив’язкою до цін на хабі. І навіть внутрішньоукраїнські покупці газу, навіть якщо, наприклад, український споживач з українською видобувною компанією підписує договір на купівлю газу, там так само вказується паритет, тобто, ціна в Європі плюс доставка», - пояснив Кобаль.

    Він також наголосив – всі енергетичні ринки торгуються з прив’язкою до ринкових цін у Європі. І ціна газу включає його ціну на хабі та вартість доставки.

    «Це ціна на газ, це є доставка і, грубо кажучи, маржа постачальника», - повідомив Кобаль.

    Методика «Роттердам+» діяла у 2016-2018 роках для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії для промислових споживачів. Методика базувалась на ціні вугілля на європейському хабі ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) та забезпечила прозоре та об'єктивне ціноутворення.

    Економічну обґрунтованість і законність формули «Роттердам+» та врахування доставки підтвердили Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) та Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. З січня 2020 року в Україні діє методика імпортного паритету при ціноутворенні на природний газ. Його ціна складається з вартості газу на найбільшому європейському хабі TTF, вартості транспортування газу й торгівельної надбавки НАК «Нафтогаз України».

    Єдиним доступним механізмом для визначення ціни газу на ринку для населення є формула ціноутворення, що враховує ціну газу на європейських хабах та вартість його доставки в Україну. Про це заявив СЕО компанії Energy Trade Group Володимир Шведкий.

    газ ціни населення
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