«Хаб + доставка» – це єдиний доступний механізм ціноутворення на ринку газу для населення - Energy Trade Group



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«Імпортний паритет» - це єдиний доступний механізм ціноутворення на ринку газу для населення, – Володимир Шведкий

Наразі невідомо, яка модель ціноутворення буде застосовуватися після відміни ПСО

Єдиним доступним механізмом для визначення ціни газу на ринку для населення є формула ціноутворення, що враховує ціну газу на європейських хабах та вартість його доставки в Україну. Про це заявив СЕО компанії Energy Trade Group Володимир Шведкий 23 червня на пресконференції, присвяченій відкриттю ринку газу для побутових споживачів, – інформує Expro.

«Зараз на ринку немає внутрішнього прозорого індикативу, на який можна орієнтуватися, тому, на нашу думку, «імпортний паритет» - це єдиний доступний механізм ціноутворення на ринку газу для населення», – сказав Шведкий.

Шведкий також додав, що наразі невідомо, яка модель ціноутворення буде застосовуватися після відміни ПСО та відкриття ринку для населення.

Нагадаємо, аналогічна формула, заснована на принципі імпортного паритету - «Роттердам+» - діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.