Нардеп: Коломойський лобіює введення мита на дизпаливо та скраплений газ, щоб заробити мільярди



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Коломойський за рахунок введення мит на імпорт дизпалива та скрапленого газу заробить додаткові мільярди

Запровадження мита на імпорт дизпалива та скрапленого газу дозволить Коломойському заробити додаткові мільярди

Підприємства Ігоря Коломойського є монополістами на ринку нафтопродуктів, запровадження мита на імпорт дизпалива та скрапленого газу дозволить олігарху заробити додаткові мільярди. Про це написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

«В бідній країні Україна, більшість автомобілістів перейшла з бензину на автогаз та дизпаливо. Бо це дешевше, економічніше. Однак, в Україні є монопольний виробник бензинів і монопольний власник перевалок на Чорному морі. Цьому монополісту дуже хочеться підняти вартість дизпалива та автогазу щоб заробляти більше. 260 млн грн на місяць навар у разі, якщо міністр Петрашко зламається під тиском монополіста – каже експерт Куюн. Лише фермери втратять додаткові 1,5-3 млрд грн на рік. Гроші звичайних споживачів ніхто навіть не намагається порахувати. Але це мільярди гривень», - написав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що близькі до олігарха Коломойського люди намагаються домогтися введення акцизу на імпорт дизпалива і зрідженого газу, що призведе до підвищення цін на заправках.

Водночас президент Нафтогазової асоціації України Неля Прівалова раніше заявила, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін для кінцевого споживача. А президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що це призведе до зростання цін на дизпаливо і негативно позначиться на аграріях, які є ключовим його споживачем.

Запровадження мита на імпорт дизельного палива негативно вплине на роботу автомобільних перевізників та призведе до зростання цін на товари. Про це йдеться у зверненні Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.