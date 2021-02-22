Експерт пояснив, чому Юлія Тимошенко знову заговорила про «низькі ціни на газ»

Система тарифів на тепло та газ, яка була до 2014 року, формувала величезну корупцію

За словами експерта, держава вже втратила мільярди на системі тарифоутворення, яку вимагає повернути Тимошенко

Юлія Тимошенко намагається повернутись у владу, щоби заробляти на газових схемах мільярди. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук у блозі на «Ліга».

Кушнірук прокоментував заяву Тимошенко щодо необхідності повернення до системи тарифоутворення на комунальні послуги, яка діяла до 2014 року. «Вона все ще сподівається, що внаслідок демагогії та обдурення людей зможе вкотре повернутися у виконавчу владу та отримати можливість заробляти на корупційних схемах, які існували до 2014 року», – написав Кушнірук.

За словами експерта, держава вже втратила мільярди на системі тарифоутворення, яку вимагає повернути Юлія Тимошенко.

«Система тарифів на тепло та газ, яка була до 2014 року, формувала величезну корупцію та фантастичні збитки «Нафтогазу», підприємств теплокомуненерго, які потім покривалися за державний рахунок. Різниця між цінами на газ для населення та комерційних споживачів щороку давала можливість «заробляти» більше мільярду доларів власникам приватних облгазів. Вони списували на споживання населенням значно більший обсяг газу ніж було насправді, а різницю продавали комерційним споживачам у багато разів дорожче», – зазначив Кушнірук.

Він нагадав, що лише у 2009 році на покриття збитків компанії «Нафтогаз» із держбюджету було виділено в доларовому еквіваленті більше ніж три мільярди доларів.

«Отже, саме цю систему стосунків у комунальному секторі, корупцію та державних боргів пані Тимошенко вимагає зараз повернути», – підсумував Кушнірук.

Нагадаємо, в Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

Більш ніж 20 постачальників газу перерахували свої тарифи за газ заднім числом. Раніше уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Таке рішення ухвалили після тривалих тарифних протестів по всій Україні.