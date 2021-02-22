Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить кризу у промисловості, – експрем’єр

На думку Кінаха, уряд має знайти комплексне рішення проблеми енергетики, щоб не поглиблювати кризу в промисловості

«Коли тарифи на електричну енергію зростають високими темпами, платоспроможність промисловості зменшується», – Кінах

Збільшення тарифу на передачу електроенергії призведе до поглиблення кризи в промисловості та зростання неплатежів. Про це заявив експрем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах

«У нас зраз глибока промислова криза. Як приклад: за минулий рік промисловість України впала близько мінус 5,2%. А такі стратегічні галузі, як машинобудування – на мінус 18%. Тому наміри підвищити тарифи для промисловості на виході будуть мати тільки поглиблення і промислової, і соціально-економічної кризи, і зростання кризи неплатежів», – сказав Кінах.

На його думку, уряд має знайти комплексне рішення проблеми енергетики, щоб не поглиблювати кризу в промисловості та не знижувати конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, особливо базових галузей.

«Коли формується дисбаланс і тарифи на електричну енергію зростають високими темпами, платоспроможність промисловості зменшується. На виході криза, в першу чергу платіжна. На сьогоднішній день промисловість України ще більш втрачає свою конкурентоспроможність, особливо на фоні деіндустріалізації, на фоні того, що Україна поступово перетворюється в державу з сировинною економікою», – пояснив Кінах.

Раніше генеральний директор УНВА «Укркокс» Анатолій Старовойт заявив, що ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії доб'є промисловість.

Водночас економічний експерт Андрій Новак підкреслив: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП планує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. У минулому році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-год.