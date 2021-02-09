Тарифи на газ перерахували заднім числом: скільки тепер українці заплатять

У лютому українці отримf.nm платіжки з переплатою

Більш ніж 20 постачальників газу перерахували свої тарифи за газ заднім числом. У підсумку ті сім'ї, які вже платили комуналку за січень, можуть побачити в своїх кабінетах переплату.

Раніше така ціна у них діяла тільки з лютого. А в січні вартість газу в більшості зазначених компаній перевищувала 9,8 грн за кубометр.

Як повідомляє ГазПравда, ще одна компанія станом на ранок 8 лютого встановила на січень ціну – 6,86 грн за кубометр.

Перелік компаній, що змінили січневу ціну на газ

Дані сайту ГазПравда (зображення клікабельно)

Компанії не мали переглядати ціни заднім числом, проте, як кажуть співрозмовники Obozrevatel, зробили це на наполегливе прохання від Офісу президента. Там бояться, що через високі платежі українці можуть вийти на акції протестів.

За новими правилами, які діють до кінця опалювального сезону, тариф не може перевищувати 6,99 грн, але може бути нижчим. Компанія Megawatt запропонувала ціну 6,88, «Агросинтез Трейдинг» – 6,88, Енергетичні ресурси України – 6,90.

У разі, якщо постачальник газу відмовиться поставляти газ побутовим клієнтам за регульованою ціною, спрацює страховий механізм ринку – постачальник «останньої надії» (ПОН), яким є газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Відповідно до вимог законодавства, споживач може бути клієнтом ПОН до 60 днів. Протягом цього періоду споживач має знайти нового постачальника газу.

Читайте також: