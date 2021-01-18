Кабмін обмежив ціну на газ: всі деталі

За словами Шмигаля, без втручання в ситуацію вже у лютому кубометр газу міг би здорожчати до 12 грн

За словами Шмигаля, без втручання в ситуацію вже у лютому кубометр газу міг би здорожчати до 12 грн

Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого

Кабінет міністрів України 18 січня ухвалив рішення обмежити ціну на газ для населення. Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.



Кабінет міністрів встановив верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф.

Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

Ціна на газ для населення в середньому знизиться на 30%, а для частини споживачів – майже на 40%. Нова ціна нижче на 1,5 гривні ніж та, яка була протягом опалювального сезону 2018-2019 років. У зимові місяці тих років платіжки досягали 2,5-3 тисячі гривень, або 75% від тодішньої мінімальної зарплати.

Нова ціна означає, що при такому ж споживанні платіжка буде меншою на 500 гривень і складе близько 40 % від мінімальної зарплати.

Пенсіонери та інші вразливі категорії продовжать отримувати субсидії в повному обсязі. Середня субсидія на сьогодні вище 1 600 гривень – її отримують 3 млн домогосподарств.

Україна не відмовляється від розвитку ринку газу. Але без втручання вже в лютому кубометр газу міг би подорожчати до 12 гривень.

«В умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку таке рішення є необхідним, аби збалансувати та спрямувати ринок на шлях розвитку, а не консервації монополій», – сказав Денис Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр повідомив, що надалі уряд зобов’яже усі газопостачальні компанії представити свої річні продукти для населення, щоб люди змогли підписати річний контракт і заздалегідь розуміти ціни у платіжках.

Ті українці, які самостійно змінили постачальника й отримали річний тариф, продовжать платити за чинними контрактами. Зараз вони платять по 4,7 гривень за кубометр і економлять близько 1000 гривень на опаленні на місяць. Ті, хто мають річний тариф нижчий, ніж 6,99 гривень, залишаться на цих контрактах.