Нові тарифи на газ: всіх українців переведуть без дозволу

Українців без дозволу переведуть на нові тарифи на газ

Менше ніж через два місяця ціну на газ перестануть контролювати

В Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

Що зміниться з 1 квітня:

компаніям, які постачають українцям гарячу воду і тепло (теплокомуненерго), дозволять підвищувати тарифи;

контролювати зростання тарифів дозволять місцевій владі; якщо вона не буде підвищувати ціни, то повинна буде знайти гроші з бюджету, щоб підтримувати роботу підприємств;

всіх постачальників газу зобов'яжуть розробити річні тарифи;

все українців автоматично будуть підключати на річні тарифи.

Скільки заплатимо з річним тарифом?

«Нафтогаз» в серпні 2020 го пропонував підключити річний тариф 4,73 грн за кубометр. У той же час місячна ціна на той момент становила 3,24 грн.

Принцип річного тарифу такий:

влітку з річним тарифами блакитне паливо коштує дорожче;

взимку, коли ціни різко зростають, українці з річними тарифами платять фіксовану вартість;

платити потрібно рівними частинами протягом 12 місяців. А скільки газу «бронювати» на рік, вибирає сам покупець.

Зараз приблизно 90% всіх українців користуються послугами газзбутів, яких звинувачували в січні в завищенні вартості кубометра до 10 грн. Швидше за все, уряд не буде контролювати максимальну вартість

Як перерахували тарифи заднім числом?

В Україні вартість блакитного палива в січні підвищили заднім числом, про це стало відомо на днях. Як кажуть співрозмовники Obozrevatel в уряді, газзбути після дуже наполегливих прохань зважилися знизити ціни.

«Їх фактично поставили перед вибором: або втратити гроші, або взагалі втратити ринок», - розповідає співрозмовник.

Правда, офіційно в Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг озвучують зовсім іншу позицію. Мовляв, просто спрацювала конкуренція, а щоб утримати клієнта, їм запропонували більш вигідні умови.

Нагадаємо, 9 лютого було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом міністрів України та Асоціацією міст України. Сторони домовилися, що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.