Експертиза СБУ остаточно розвіяла сумніви щодо законності формули Роттердам+ – адвокат



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«Відсутність збитків у справах економічного характеру означає відсутність складу злочину»

Комплексна експертиза інституту судових експертиз Служби безпеки України у справі «Роттердам+» остаточно спростувала сумніви Національного антикорупційного бюро щодо законності і економічної обґрунтованості формули.

Про це в ефірі телеканалу ZIK повідоми адвокат сторони захисту Артем Трекке.

«Дійшовши до висновку про відсутність збитків від застосування формули «Роттердам+», експерти СБУ остаточно спростували позицію Національного антикорупційного бюро та САП та розвіяли сумніви щодо законності та обґрунтованості формули», - зазначив Трекке.

За словами адвоката Наталії Дригваль, фінальна експертиза СБУ по цій справі охопила безпрецедентно великий обсяг матеріалу і була значно глибшою за всі попередні дослідження.

«Питання були сформовані не так вузько, як при першому дослідженні. Відповідно, з огляду на те, що сама формула є економічно обґрунтованою, то зрозуміло, що експерти дійшли однозначного висновку про відсутність збитків», - зазначила Дригваль в ефірі телеканалу ZIK.

Адвокат нагадала, що відсутність збитків у справах економічного характеру означає відсутність складу злочину.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам +» через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам +». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.