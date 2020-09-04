«Стало сумно». Підліток на Прикарпатті закатував дідуся, поранив бабусю і планував ще сім вбивств



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Підлітка після вбивства дідуся повинні скерувати на психіатричну експертизу Фото: Нацполіція

Хлопець заявив, що йому «сумно жити», тож він вирішив вбити всю сім’ю «заради інтересу»

В одному з сіл Богородчанського району Івано-Франківської області 15-річний хлопець молотками забив до смерті свого дідуся і ледь не вбив бабусю.

Опісля він похвалився в розправі над рідними у соцмережі, а потім зателефонував до поліції і зізнався у скоєному. Про кричущий злочин-приклад впливу «груп смерті», який трапився 1 вересня, повідомила пресслужба Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

«До поліції Івано-Франківського регіону зателефонував хлопець і розповів, що годину тому вбив своїх дідуся та бабусю. Хіба ж повіриш такому повідомленню? Проте на місце події негайно відправили поліцейських і швидку для перевірки інформації. Шок. Хлопець зовсім не жартував», — переповідають правоохоронці.

У будинку вони виявили напівхолодне тіло 72-річного дідуся підлітка. На щастя, його 69-річна бабуся, попри численні травми та поранення, ще дихала — літню жінку негайно було госпіталізовано й прооперовано, нині вона перебуває в реанімації.

Сам підліток зізнався, що вчинив злочин навмисно: спочатку бив стареньких молотками по голові, а потім намагався завершити «справу» ножем та іншими гострими предметами. Оскільки дідусь був кволим і хворим, кажуть у поліції, він не мав змоги відбитися від малолітнього ката.

Правоохоронці підкреслили, що після вчинення злочину юнак «відзвітувався» про нього в Telegram-каналі, опублікувавши фото, які підписав: «Дабл кіл готовий. Почав із баби з дідом, ще 7». Підліток заявив, що йому нібито було «сумно жити», тож він вирішив вбити всю сім’ю «заради інтересу».

«Працівниками УКР в Івано-Франківській області, спільно з оперативниками територіального відділу і відділення поліції встановлено, що майбутній вбивця самостійно відшукував телеграм-канали та групи у соціальних мережах з насиллям та вбивствами. Підписувався і «вчився». Підписників — тьма. Потім сам створив подібний канал», — інформує Департамент карного розшуку Нацполіції.

Зазначається, що нині тривають слідчі (розшукові) дії, а також заходи, скеровані на встановлення адміністраторів груп і притягнення їх до відповідальності. Хлопця ж затримано, його психічний стан перевірятимуть під час проведення досудового розслідування.