Виходити на мітинги за Зеленського готові лише проплачені заробітчани

Мовою оригіналу

Вчера на акции против коррупции Окружного административного суда возле ОП столкнулся с забавной ситуацией - центральный вход в Офис президента был прикрыт митингом с плакатами против директора НАБУ Артема Сытника.

Цель этой массовки - поддержка незаконного решения Конституционного суда против Сытника, поддержка ОП, которое руками Татарова выдала заявление, что считает руководство НАБУ «исполняющим обязанности». Что за решение КС у них на плакатах - люди не знают, просто стоят.

Прошел год после получения Зеленским абсолютной власти, и вот он уже забыл обещания правосудия и справедливости, и решил сохранить продажный Окружной админсуд с Вовком, и чтобы защитить эту коррупцию, готовит увольнение директора НАБУ. И никакой реальной поддержки, готовой выходить на митинги, у Зеленского нет - есть только вот эти заробитчане, которые работают за деньги, имитируя народ. Вот они, опора «режима».

Ровно в 12.59 дядя с мегафоном (на снимке спиной), объявил, что митинг закончен, можем расходиться, и в ту же секунду вся эта массовка организованно сдала все плакаты двум женщинам, отметилась, и ушла с места работы.

В семь вечера также закончится рабочий день у президента, и он отправится в госрезиденцию, куда он «временно» заехал летом, и уже никак не хочет оттуда уезжать...