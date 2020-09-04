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    Думки вголос

    Виходити на мітинги за Зеленського готові лише проплачені заробітчани

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Виходити на мітинги за Зеленського готові лише проплачені заробітчани

    Актора-президента захищають актори-активісти, які за гроші грають роль народу

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    Вчера на акции против коррупции Окружного административного суда возле ОП столкнулся с забавной ситуацией - центральный вход в Офис президента был прикрыт митингом с плакатами против директора НАБУ Артема Сытника.

    Цель этой массовки - поддержка незаконного решения Конституционного суда против Сытника, поддержка ОП, которое руками Татарова выдала заявление, что считает руководство НАБУ «исполняющим обязанности». Что за решение КС у них на плакатах - люди не знают, просто стоят.

    Прошел год после получения Зеленским абсолютной власти, и вот он уже забыл обещания правосудия и справедливости, и решил сохранить продажный Окружной админсуд с Вовком, и чтобы защитить эту коррупцию, готовит увольнение директора НАБУ. И никакой реальной поддержки, готовой выходить на митинги, у Зеленского нет - есть только вот эти заробитчане, которые работают за деньги, имитируя народ. Вот они, опора «режима».

    Ровно в 12.59 дядя с мегафоном (на снимке спиной), объявил, что митинг закончен, можем расходиться, и в ту же секунду вся эта массовка организованно сдала все плакаты двум женщинам, отметилась, и ушла с места работы.

    В семь вечера также закончится рабочий день у президента, и он отправится в госрезиденцию, куда он «временно» заехал летом, и уже никак не хочет оттуда уезжать...

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    НАБУ акція Володимир Зеленський Офис президента
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