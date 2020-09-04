Фонд Навального оприлюднив розслідування, яке опозиціонер встиг зняти у Томську



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Олексія Навального отруїли в Росії

Розслідування Навального присвячено корупції серед томських депутатів від владної партії «Єдина Росія»

У Росії Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального оприлюднив фільм «Томськ у полоні у депутатської мафії», який він знімав перед отруєнням.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Розслідування від імені Навального присвячено корупції серед томських депутатів від владної партії «Єдина Росія». За планами голови ФБК, фільм повинен був допомогти місцевим жителям проголосувати проти представників владної в Росії партії на найближчих виборах 13 вересня» - зазначається у повідомленні.

Навальний у розслідуванні пояснив, що томським депутатам від «Єдиної Росії» належать майже всі ключові компанії, що відповідають в місті за ЖКГ. Зокрема, за водопостачання відповідає ТОВ «Томськводоканал». Формально він належить сестрі заступника голови міськдуми і голови фракції «Єдина Росія» Кирила Новожилова. Оплата за послуги «Томськводоканалу» проходить через Томський розрахунковий центр, що належить Новожилову. За останні п’ять років тарифи на воду в Томську зросли майже вдвічі.

Крім того, у розслідуванні йдеться про найбільшу управляючу компанію ЖКГ Томська під назвою «Жилище», що у власності дружини депутата від «Єдиної Росії» Сергія Панасюка, а його «секретним партнером» по бізнесу є син колишнього генпрокурора Росії Артем Чайка.

За даними розслідування, компанію «Горсети» що відповідає за електропостачання, контролюють лідер регіонального відділення «Єдиної Росії» Володимир Резніков і його син Максим, також депутат «Єдиної Росії» і голова комітету міського господарства.

Також Навальний розказує про елітну нерухомість, яка належить власникам і керівникам томських комунальних підприємств.

Нагадаємо, 4 вересня Рада НАТО збереться на засідання через отруєння Навального.

Після зустрічі послів генеральний секретар НАТО звернеться до преси приблизно о 12:30. За словами Лунгеску, захід транслюватиметься в прямому ефірі на сайті НАТО.

Крім того, за даними The Nwe York Times, у середу уряд Німеччини вже поінформував своїх союзників в Європейському Союзі і НАТО про свої висновки щодо отруєння Навального і планує надати інформацію Організації із заборони хімічної зброї, всесвітньому наглядовому органу за хімічною зброєю.

Як відомо, ЄС попередив Росію про можливість застосування санкцій у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.