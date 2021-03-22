Експорт електроенергії: яким країнам і скільки Україна продала струму з 2011-го

Найбільше Україна експортувала електроенергії у 2012 році

Україна в останні десять років продавала електроенергію країнам Євросоюзу і не тільки.

У січні-лютому 2021 року через сильні морози, низькі запаси вугілля і загрози віялових відключень Україна припинила експорт електроенергії і перейшла на забезпечення своїх внутрішніх потреб. Але після потепління, з 1 березня, Україна відновила експорт.

Видання «Слово і діло» пише, в які країни і скільки електроенергії продавала Україна в 2011-2021 роках.

Україна за цей період постійно експортувала електроенергію до Угорщини і Словаччини, з перервами – в Польщу, Румунію, Білорусь і Молдову.

У 2011-2013 роках, а також у 2015-му Україна продавала електроенергію в Росію. У 2011-му в РФ було поставлено 55,8 млн кВт-год, в 2012-му – 0,1 млн кВт-год, в 2013-му – 6,4 млн кВт-год, в 2015-му – 3,7 млн кВт-год.

У 2011 році експорт електроенергії склав 6,5 млрд кВт-год, найбільше – в Білорусь та Угорщину.

У 2012-му Україна експортувала на 51% більше електроенергії – 9,8 млрд кВт-год, насамперед у Білорусь, Угорщину і Польщу.

У 2013 році експорт був на тому ж рівні.

У 2014-му Україна поставила в інші країни 8,1 млрд кВт-год електроенергії (-17,3%), в 2015-му – 3,6 млрд кВт-год (-55,6%). У 2016 році обсяги експорту електроенергії зросли на 11,1% – до 4 млрд кВт-год. Україна її поставляла в Угорщину, Білорусь, Словаччину, Молдову та Польщу.

У 2017-2019 роках Україна наростила експорт електроенергії, постачання були в Угорщину, Словаччину, Румунію, Польщу та Молдову.

Торік експорт електроенергії знизився на 26,2% – до 4,8 млрд кВт-год.

Станом на лютий 2021-го Україна поставила тільки 0,01 млрд кВт-год у Румунію, Угорщину і Словаччину.

Експорт електроенергії в 2011-2021 роках

Нагадаємо, наразі Україна купує електроенергію у ворожої Росії та в її сателіта Білорусі і робить це навіть тоді, коли має достатнє внутрішнє виробництво. НЕК «Укренерго» через це змушений обмежувати роботу вітчизняних генеруючих компаній, аби не допустити перевиробництва.

Читайте про це в матеріалі «Главкома»: