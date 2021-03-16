Ринок електроенергії може зупинитися? Державний оператор заявляє про загрозу дефолту

Державне підприємство «Оператор ринку» зробило гучну заяву

17 березня ДП «Оператор ринку» зупиняє участь кількох компаній у торгах електроенергією. Під загрозою існування опинилися такі сегменти ринку електричної енергії як ринок «на добу наперед» (є індикатором для усіх учасників ринку) і «внутрішньодобовий ринок». Причиною цьому стало різке погіршення платоспроможності ДП «Оператор ринку» (підприємство закуповує електроенергію у виробників, а потім продає компаніям, що постачають її споживачам). Але нині підприємство опинилося в фінансовій скруті через те, що другий місяць поспіль деякі учасники торгів не виконують встановлені законом податкові зобов`язання, а тому «Оператор ринку» недоотримує суми, на які має право зменшити податкові зобов’язання перед бюджетом, тобто недоотримує так званий податковий кредит з податку на додану вартість. Про це повідомляє сайт ДП «Оператор ринку».

За даними сайту, за січень 2021 року через порушення термінів реєстрації податкових накладних продавцями електроенергії у Єдиному реєстрі податкових накладних ДП «Оператор ринку» недоотримало 28,2 млн грн, у лютому – 43,6 млн грн.

«Відповідно така ситуація призвела до несвоєчасної реєстрації податкових накладних ДП «Оператор ринку» для компаній, що торгують на ринках «на добу наперед» і «внутрішньодобовому ринку» на суму 31,7 млн. грн. Керуючись пунктом 4.3.9 Правил ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 №308 та пунктом 4.6 договору про купівлю-продаж електричної енергії, «Оператор ринку» призупиняє участь кількох компаній у торгах електричною енергією ринку «на добу наперед» та «внутрішньодобовому ринку» з 17 березня 2021 року», – попереджає «Оператор ринку».

Платник податку зобов`язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.

«Оператор ринку» звертається також до НКРЕКП з проханням погодити відповідні заходи, які дисциплінують окремі компанії до виконання податкового законодавства. В березні ДП «Оператор ринку» презентував державному Регулятору розроблений підприємством алгоритм управління фінансовими ризиками, пов’язаними із несвоєчасною реєстрацією чи блокуванням податкових накладних.

Джерело в уряді повідомило «Главкому», що з моменту запуску нової моделі енергоринку в липні 2019 року жодного разу не виникало подібної ситуації. «Навіть під час минулорічного жорсткого карантину через Сovid-19 ДП «Оператор ринку» залишалося платоспроможним. Тепер, схоже, підприємство намагаються штучно банкрутувати», – ділиться здогадками співрозмовник.

З моменту заснування ДП «Оператор ринку» – перед запуском нового енергоринку – уряд призначив директором підприємства Володимира Євдокімова. Наприкінці жовтня 2020 року за ініціативою в.о. міністра енергетики Ольги Буславець Кабмін звільнив його. Натомість Кабмін призначив в.о. директора «Оператора ринку» Романа Сутченка.

Законодавство зобов`язує реєстрацію податкових накладних у Єдиному реєстрі щомісяця до 15 числа включно

З початком роботи нового ринку електричної енергії, підприємство вибудувало партнерські взаємовідносини з продавцями та покупцями електроенергії, своєчасно і в повному обсязі здійснювало оплату та виписку всіх документів.

«Оператор ринку» щомісяця ставив за мету до 9-го числа реєструвати податкові накладні за надані послуги, завчасно виконувати свої зобов’язання перед учасниками ринку, щоб у покупців та кінцевих споживачів був час встигнути до визначеного податковим законодавством терміну подати свої податкові накладні.

Так, згідно з Податковим кодексом України реєстрація у Єдиному реєстрі податкових накладних має відбуватися щомісяця до 15 числа включно. Однак, деякі продавці електричної енергії роблять це в останні години, що унеможливлює своєчасну реєстрацію «Оператором ринку» податкових накладних в ЄРПН покупцям електроенергії.

Зволікання з податковими накладними спричиняє виникнення «податкових ям» споживачам електричної енергії, які є сумлінними платниками податків.

Новий енергоринок має п’ять складових: Ринок двосторонніх договорів. Тут здійснюється закупівля електроенергії на місяць, на квартал чи на рік наперед. Ціни електроенергії найнижчі.

Ринок на добу наперед. Закупки на одну добу. Ціни дорожчі. Внутрішньодобовий ринок. Закупівлі для згладжування піків споживання в енергосистемі. Ціни ще вищі. Балансуючий ринок. Закупівлі для згладжування піків споживання – ціни найвищі, можуть у 10 разів перевищити ціни внутрішньодобового ринку. Ринок допоміжних послуг. Плата генеруючим компаніям, потужності яких знаходяться в резерві і готові запуститися в будь-який момент. Це в основному гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції – ГЕС та ГАЕС. Цей сегмент ринку й досі не запущений.

Наталка Прудка, для «Главкома»