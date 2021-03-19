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    «Це проєкт Росії». Країни Балтії закликали Україну припинити купувати електроенергію в Білорусі

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    Президент Литви Гітанас Наусєда виступив у Верховній Раді України - «Це проєкт Росії». Країни Балтії закликали Україну припинити купувати електроенергію в Білорусі
    Президент Литви Гітанас Наусєда виступив у Верховній Раді України
    Фото: скріншот відео

    Гітанас Наусєда заявив, що Литва підтримує суверенітет та територіальну цілісність України

    Сьогодні, 19 березня, на пленарному засіданні Верховної Ради України виступає президент Литви Гітанас Наусєда.

    Президент Литви виступає українською мовою.

    Зокрема, Наусєда закликав Україну припинити купувати електроенергію в Білорусі. «Від імені країн Балтії звертаюся до України із закликом підтримати нас і припинити купувати електроенергію Білоруської АЕС, це проєкт Росії», – заявив він.

    Також Наусєда зазначив, що Литва підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та привітав ініціативу України про створення Кримської платформи.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримав введення обмежень на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі і звернувся з відповідним дорученням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

    Також Зеленський доручив Секретарю РНБО Олексію Данілову залучили раду експертів і винести проекти рішень щодо імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на найближче засідання РНБО з енергетичних питань.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

    Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука.

    Теги: Білорусь імпорт електроенергія АЕС Литва Україна
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