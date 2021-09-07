Експорт металобрухту став каналом для виведення коштів у офшори, – ЗМІ

Липень став рекордним місяцем для експортерів брухту, вони вивезли за кордон майже 105 тис. т

Влітку 2021 року битва за металобрухт між українськими металургами та брухтовиками розгорілася з новою силою

Експортні операції з металобрухтом в Україні здійснюються за цінами, заниженими на 20-30% у порівнянні з вартістю цієї сировини на світовому ринку. Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на митні бази, що знаходяться в розпорядженні редакції.

Зокрема, ціни, задекларовані експортерами брухту за підсумками липня 2021 року, в переважній більшості випадків складають $300-350 за тонну, дуже рідко дотягаючи до $400 за тонну, і у виняткових випадках перевищують її. Тоді як на глобальних ринках котирування становили $470-500 за тонну і вище.

«Як правило, експорт за заниженими цінами використовується в Україні для уникнення оподаткування та виведення коштів у офшори», – пише видання. За його оцінками, даний канал виведення коштів з країни становить близько $100 млн на рік.

Як зазначає Обозреватель, влітку 2021 року битва за металобрухт між українськими металургами та брухтовиками розгорілася з новою силою, у зв'язку з різким скороченням постачання цієї стратегічної сировини на внутрішній ринок на користь експортних продажів.

При цьому липень став рекордним місяцем для експортерів брухту, вони вивезли за кордон майже 105 тис. т. Такі дані наводять у журналістському розслідуванні «Сховати» $100 млн: скільки експортери брухту виводять в офшори» на сайті Обозревателя.