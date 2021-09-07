У «ЛНР» сталася аварія на шахті: загинули дев'ять гірників

Дев'ять людей загинули через аварію в шахті на непідконтрольній території Луганської області

На окупованій території Луганської області стався обрив каната транспортної кліті

На шахті «Червоний партизан» на окупованій території Луганської області стався обрив каната транспортної кліті. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули дев'ять людей. Про це повідомив правозахисник, сівзасновник Східної правозахисної групи та колишній представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський.

Вказується, що шахта знаходиться у місті Червонопартизанськ, яке перебуває під контролем окупантів. Аварія трапилась через обрив канату транспортної кліті – транспортної кабіни, яка має піднімати та опускати працівників у шахту.

За інформацією з профспілкових джерел в ОРЛО стало відомо, що також не спрацював т.зв. «парашут» - це страховка, передбачена на випадок обриву каната. Дана система є основною в шахтах, де працюють вертикальні стволи.

ЗМІ повідомили, що внаслідок аварії 9 людей загинули і троє перебувають у важкому стані.

На селекторних нарадах директор шахти, неодноразово піднімав питання перед генеральним директором ГУП «Східвугілля» про необхідність виділення коштів на ремонт людського підйому і охорону праці на підприємствах;

На місці працюють загін МНС НВФ «ЛНР», а також на місце виїхали фахівці з Ростовського МНС. Видобуток вугілля в шахті припинено.

Шахта «Червоний партизан» входить до складу ГУП «Східвугілля».

Нагадаємо, 31 липня у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті – 10 гірників потрапили до лікарні. Згодом один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

Цього тижня у лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині.

До слова, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.