Разумков анонсував обмеження для журналістів у Раді

На другий поверх Ради пускатимуть до 40 журналістів по спеціальних картках

У Верховній Раді України в умовах карантину через коронавірус зберігаються обмеження на роботу журналістів. Про це заявив спікер Дмитро Разумков, повідомляє Детектор медіа.

«За цей рік ми змогли побачити скільки насправді ЗМІ висвітлюють діяльність ВРУ. Працювала і робоча група з цього приводу. І ми домовлялись, що будемо змінювати діяльність по відношенню до кулуарів, до другого поверху. Я думаю, що зі завтрашнього дня частина кулуарів буде відкрита для журналістів. Буде дещо обмеження по кількості: так, як працюють на балконі, так будуть працювати і на другому поверсі. Продовжує працювати пресцентр на третьому поверсі, я сподіваюсь, що ми його зробимо ще якіснішим через деякий час», – сказав він.

Спікер додав, що на другий поверх пускатимуть до 40 журналістів по спеціальних картках.

При цьому загалом акредитовуватимуть по 120 представників ЗМІ щодня: 40 пускатимуть на другий поверх за червоними перепустками, інших – на третій за жовтими, там є можливість дивитись трансляції засідань.

Джерела в апараті парламенту припускають, що відкриття нового пресцентру на третьому поверсі ВРУ відбудеться цього року.

При цьому буде збільшена з 8 до 12 кількість журналістів, яких будуть одночасно пропускати до їдальні.

Водночас Разумков розповів, що на роботу у Верховній Раді акредитовано більше 3000 журналістів, але реально за рік постійно були присутні близько 100.

«Я думаю, нам треба все ж більш ретельно попрацювати – і тут я буду звертатись і до наших управлінь, і до шановних журналістів,– тому що сьогодні акредетовані в Раді більше 3000 журналістів. Реально за цей рік ми побачили, що людей, які працюють у цьому напрямку – трохи більше або близько 100, які постійно виконують свою роботу на теренах ВР. І ми, я думаю, зможемо напрацювати той механізм, який буде зручний і для журналістів, і для працівників ВР, і буде дійсно сприяти свободі слова», – додав спікер.

Журналіст Олексій Братущак зазначив, що тепер буде п'ять різних карток для парламентських медійників:

постійна акредитація;

картка, яку видають на вході в Раду, і яку треба повертати на виході;

карта для операторів для зйомки на балконі, дається на дверях балкону, повертається на виході;

червона картка, її будуть також давати на вході в кулуари і забирати на виході;

має бути ще жовта картка для роботи у пресцентрі на 3-му поверсі.

За його слова, ще є окремий список для журналістів.

«Якщо журналіст хоче поїсти у їдальні з депутатами, то ось для таких журналістів існує список. На вході записуєшся, на виході тебе викреслюють. Одночасно в їдальню пускають лише 4 (чотири) журналіста. Ну, щоб не заважали нардепам жувати...Маразм? Маразм. А для Ради не маразм. Разумков з нардепами чомусь вирішили, що Рада - це лише їхнє місце роботи. Хоча більша частина нардепів у парламенті більш тимчасові, ніж журналісти. І от нехай би для всіх в парламенті були одні правила, я б ані слова не сказав. Ті ж обмеження по кількості людей в їдільні - 20-30-40 - одні для всіх: нардепів, журналістів, гостей, працівників апарату, помічників нардепів. Але ж ні, депутати - важливіші! І це при тому, що більшість з них нехтують елементарними заходами безпеки. Просто подивіться на фоточки з сесійної зали. Як там носять маски. Та в метро пасажири правильніше носять, ніж депутати, які бояться заразитися від журналістів у кулуарах», – додав журналіст.

До слова, Дмитро Разумков не підтримує ідею речника української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича, який пропонує перейменувати Україну на Русь-Україну.

Нагадаємо, у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.

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