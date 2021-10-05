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    Економіка та фінанси

    Експорт металобрухту суперечить національним інтересам, його слід заборонити, – нардеп

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    Міністерство економіки ініціювало заборону на експорт брухту до 2023 року - Експорт металобрухту суперечить національним інтересам, його слід заборонити, – нардеп
    Міністерство економіки ініціювало заборону на експорт брухту до 2023 року

    «Якщо обираємо вектор стимулювати експорт сировини, то ми знищуємо залишки нашої промисловості», – Кисилевський

    Експорт металобрухту з території України відбувається галопуючими темпами, і це суперечить національним інтересам. Адже замість того, щоб стимулювати виробництво всередині країни, влада фактично створює дефіцит сировини. Саме тому експорт металобрухту з України має бути тимчасово заборонений. Про таке заявив народний депутат, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

    «Якщо ми обираємо вектор стимулювати експорт сировини, то ми знищуємо залишки української промисловості, відправляємо наших громадян на заробітки в Польщу, і консервуємо Україну, як сировинну економіку», – наголосив він в ефірі українського телеканалу.

    Натомість, висловив переконання нардеп, влада має зробити все можливе, щоб передусім забезпечити роботу промисловості всередині країни, адже від цього залежить і соціально-економічне зростання.

    «Якщо ми обмежуємо експорт сировини, то ми стимулюємо її переробку всередині країни. А це – робочі місця для українських громадян, і податки в бюджети українських міст», – резюмував Кисилевский.

    Як відомо, Міністерство економіки ініціювало заборону на експорт брухту до 2023 року. Як сказано в пояснювальній записці, ця заборона забезпечить збільшення обсягів валового випуску продукції в Україні на 2,49% (у грошовому вираженні – 65 млрд грн), а також допоможе збільшити кількість робочих місць на близько 194 тис., зокрема, в промисловості – на 115,9 тис. Металургійні асоціації України привітали це рішення Мінекономіки, і закликали ухвалити його якомога швидше.

    У свою чергу народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять доходи від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках вони залишили не менше 8 млн. Доларів. Всього за рік сума може досягти 100 млн доларів.

    Теги: податки експорт Мінекономіки промисловість
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    Експорт металобрухту суперечить національним інтересам, його слід заборонити, – нардеп