Акції «Газпрому» побили абсолютний історичний рекорд

Незабаром вони можуть подолати історичну позначку у 400 рублів за штуку

Під час торгів у вівторок, 5 жовтня, акції російського газового монополіста «Газпром» побили абсолютний рекорд і вперше в історії перевищили позначку 380 російських рублів, піднявшись до 382,85 руб. за штуку. Про це свідчать дані Мосбіржі.

Незабаром акції можуть подолати позначку 400 рублів за штуку.

Зростання цін на акції компанії спостерігається останні кілька днів на тлі рекордного зростання біржової ціни на газ в Європі. Так, у вівторок ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах у ході торгів досягла $1228,8 за тис. куб. м.

У понеділок, 4 жовтня, на цьому тлі, а також під впливом новин про початок заповнення «Північного потоку–2» акції «Газпрому» побили одразу два рекорди протягом дня.

Нагадаємо, 27 вересня вартість акцій російського газового монополіста «Газпром» на Московській біржі зросла до максимуму з 2008 року, подолавши позначку в 350 руб. за штуку. Вартість газу у Європі на той момент становила $862 за тис. куб. м.

Наступного дня російська компанія «Газпром експорт» прибрала зі своєї електронної торгової платформи усі контракти на 2022 рік, вочевидь, для того, щоб додатково підігріти зростання ціни.

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