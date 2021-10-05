Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів

Pandora Papers демонструють, як можновладці, які могли би докластися до того, щоби покласти край системі офшорів, натомість самі нею користуються

Мільйони документів демонструють, як світові лідери використовують офшорні компанії, щоб мінімізувати податки

Розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з колишнім британським прем'єром Тоні Блером, президентом України Володимиром Зеленським, королем Йорданії Абдаллою ІІ та президентом Кенії Ухуру Кеніатою, а також впливові мільярдери були або й донині є пов'язаними з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки. Офшорні рахунки часто використовуються, щоб таємно розпоряджатися величезними сумами грошей і приховувати справжні статки особи.

Розслідування проводили журналісти Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та представники 150 редакцій з усього світу, включно з турецькою редакцією DW. Вони з'ясували, що загалом 330 публічних діячів по всьому світу мають зв'язки з офшорними рахунками. Серед них – міністри фінансів Пакистану, Нідерландів і Бразилії, а також колишні глави мінфінів Мальти та Франції, так само як ексголова Міжнародного валютного фонду Домінік Сторс-Кан.

Як випливає з розслідування ICIJ, Pandora Papers демонструють, як можновладці, які могли би докластися до того, щоб покласти край системі офшорів, натомість самі нею користуються – ховаючи фінансові ресурси за допомогою кишенькових компаній і трастів. А їхні уряди мало що роблять для того, аби зменшити потоки сумнівних грошей, за рахунок чого збагачуються злочинці та зубожіють цілі народи.

Від Блера до Бабіша

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер десятиліттями робив гучні заяви з критикою ухиляння від сплати податків. Однак розкриті документи свідчать про те, що він та його дружина стали власниками нерухомості вартістю у 8,8 мільйона доларів США, купивши офшорну компанію, на яку була оформлена ця нерухомість. Компанія належала сім'ї бахрейнського міністра промисловості та туризму Заєда бін Рашида аль-Заяні. Купивши офшорну компанію, а не нерухомість напряму, Тоні Блеру та його дружині Шері вдалося уникнути сплати близько 400 тисяч доларів податків.

Як Блери, так і аль-Заяні запевнили, що вони на момент транзакції не знали про те, з ким саме мають справу та хто саме є продавцем і, відповідно, покупцем. На даний момент офшорна компанія вже ліквідована.

У Pandora Papers згадується також прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який 2017 року прийшов до влади з обіцянкою подолати корупцію. Опубліковані документи свідчать про те, що 2009 року Бабіш провів через низку офшорних компаній 22 мільйони доларів, аби купити віллу з двома басейнами та кінотеатром поблизу Канн на Лазуровому узбережжі Франції. Як з'ясували журналісти Investigace.cz, Бабіш не вказував у декларації про майно й доходи, що він є бенефіціаром вказаних офшорних компаній. Чеський прем'єр не відповів на прохання прокоментувати цю інформацію.

Президент України Володимир Зеленський

Завдяки Pandora Papers стало відомо і про частку в досі невідомій офшорній компанії з Британських Віргінських Островів українського президента Володимира Зеленського. Навесні 2019 року, за місяць до перемоги на президентських виборах, Зеленський продав частку в компанії Maltex, бенефіціарним власником якої був майбутній президент України. Покупцем став його близький соратник і партнер по бізнесу Сергій Шефір. Після перемоги Зеленського Шефір став помічником президента, нещодавно на нього було скоєно замах.

У декларації про майно і доходи, поданій Зеленським 20 травня 2019 року як кандидата на посаду президента, не було згадки про Maltex. 30 травня 2019 року стало відомо, що Зеленський продав усі частки в українських та іноземних компаніях Сергію Шефіру. Станом на червень 2019 року Шефір, вже будучи помічником президента, залишався бенефіціарним власником Maltex, випливає з Pandora Papers. Зеленський та Шефір не відповіли на численні запити партнерів ICIJ.

Кеніата – самопроголошений борець за прозорість

Серед політиків, які гучно заявляли про боротьбу з корупцією і за прозорість у політиці, а самі виявилися причетними до непрозорих офшорних транзакцій, також президент Кенії Ухуру Кеніата. Розслідувачі, які проаналізували розсекречені інформаторами файли, з'ясували, що Кеніата та його матір є бенефіціарами таємного фонду в Панамі.

Загалом члени родини Кеніати володіють трьома офшорними компаніями з активами загальною вартістю понад 30 мільйонів доларів, як випливає з документів. Кеніата і члени його родини не відповіли на прохання ICIJ про коментар.

Понад 130 мільярдерів

Загалом Pandora Papers містять дані про бенефіціарних власників понад 29 тисяч офшорних компаній. Деякі з них використовуються для того, щоб приховати анонімні банківські рахунки, приватні літаки, яхти, вілли та твори мистецтва. Загалом серед викритих власників офшорних компаній більше 130 мільярдерів з різних куточків світу – від Росії до Індії, США та Туреччини. Серед даних про офшори турецьких бізнесменів журналістам турецької редакції DW вдалося ідентифікувати будівельну компанію одного з впливових турецьких магнатів, який будував розкішний палац президенту країни Реджепу Таїпу Ердогану на понад тисячу кімнат.

У розпорядження консорціуму журналістів-розслідувачів потрапили майже 12 мільйонів конфіденційних файлів, над аналізом яких працювали більше 600 журналістів. Документи, які вдалося розсекретити завдяки інформаторам, належали 14 різним компаніям з усього світу, що надають послуги зі створення й управління офшорними компаніями.

Повний список впливових осіб, ідентифікованих серед викритих файлів, можна знайти у базі даних ICIJ за цим посиланням.

Джерело: Deutsche Welle