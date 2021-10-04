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    У США успішно тестують 20% водневу суміш у побутовій техніці

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    Проект зможе обезуглерожіть великі ділянки міських територій за рахунок використання чистої енергії &nbsp; - У США успішно тестують 20% водневу суміш у побутовій техніці

    Проект зможе обезуглерожіть великі ділянки міських територій за рахунок використання чистої енергії

     

    Фото: korrespondent.net

    Регіональна газова компанія України (РГК) займається вивченням водню вже півтора року

    Компанія з Каліфорнії Southern California (SoCalGas) успішно протестувала суміш 20% водню в замкнутій системі природного газу, яка тепер відкриває шлях до декарбонізації побутових систем, – повідомляє H2 View.

    Протестовані в Центрі інженерного аналізу США технічні фахівці виміряли продуктивність звичайних побутових приладів, таких як печі і настінні обігрівачі, коли вони працювали на суміші водню і природного газу.

    Очікується, що під час випробування водневої суміші будуть використовуватися технології, які пізніше будуть використовуватися для додавання водню в мережу природного газу в майбутньому.

    «У Каліфорнії екологічно чистий водень буде відігравати важливу роль у підтримці надійної електромережі і в скороченні викидів з таких секторів економіки, таких як транспорт і промисловість сказав віце-президент з інновацій в області чистої енергії компанії SoCalGas Ніл Навин.

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    Теги: США промисловість технології транспорт РГК водень
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    У США успішно тестують 20% водневу суміш у побутовій техніці