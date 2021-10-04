У США успішно тестують 20% водневу суміш у побутовій техніці

Регіональна газова компанія України (РГК) займається вивченням водню вже півтора року

Компанія з Каліфорнії Southern California (SoCalGas) успішно протестувала суміш 20% водню в замкнутій системі природного газу, яка тепер відкриває шлях до декарбонізації побутових систем, – повідомляє H2 View.

Протестовані в Центрі інженерного аналізу США технічні фахівці виміряли продуктивність звичайних побутових приладів, таких як печі і настінні обігрівачі, коли вони працювали на суміші водню і природного газу.

Очікується, що під час випробування водневої суміші будуть використовуватися технології, які пізніше будуть використовуватися для додавання водню в мережу природного газу в майбутньому.

«У Каліфорнії екологічно чистий водень буде відігравати важливу роль у підтримці надійної електромережі і в скороченні викидів з таких секторів економіки, таких як транспорт і промисловість сказав віце-президент з інновацій в області чистої енергії компанії SoCalGas Ніл Навин.