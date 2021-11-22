Експрезидента Вірменії викликали на допит через хабарництво

Кримінальну справу проти Саргсяна було порушено наприкінці 2019 року

Колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна викликали на допит в антикорупційний комітет як обвинуваченого. Про це повідомив адвокат політика Амрам Макінян на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат розповів, що правоохоронці три з половиною роки вивчали свідчення Сільви Амбарцумян, яка заявила, що давала хабар Саргсяну.

Макінян нагадав, що колишнього главу держави допитували у справі про хабарництво ще два роки тому. Тоді він проходив у справі як свідок.

Кримінальну справу проти Саргсяна було порушено наприкінці 2019 року. За версією слідства, 2013 року тодішній президент зробив протекцію компанії «Флеш». Вона виграла тендер на постачання дизельного палива, хоча запропонувала вищу ціну, ніж її конкурент. Державі було завдано збитків на мільйон доларів.

У середині червня племінник колишнього президента Нарек Саргсян отримав 5,5 років в'язниці за незаконний обіг зброї, боєприпасів, наркотиків та викрадення людини. Оскільки з 2018 року він перебував під вартою, то тепер має відсидіти 3,5 роки.

Раніше другого президента Вірменії Роберта Кочаряна звинуватили у поваленні конституційного ладу у справі про розгін демонстрації 1 березня 2008 року в Єревані після президентських виборів.

Нагадаємо, 1 березня 2008 під час масових акцій протесту, які спалахнули після президентських виборів 2008 року, на яких перемогу здобув Серж Саргсян, відбулися зіткнення між силовикам і учасниками акцій. Рано-вранці 1 березня 2008 року поліцейські напали в Єревані на опозиційних демонстрантів, які висловлювали свій протест проти офіційних результатів президентських виборів.

Пізніше того ж дня на площі біля пам'ятника Олександру Мяснікяну і в її околицях між протестувальниками та силовиками відбулися зіткнення, в результаті яких 10 осіб загинули, сотні отримали поранення. Через 13 років після цих кривавих подій обставини загибелі 10 жертв все ще залишаються нез'ясованими.