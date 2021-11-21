Ексміграційник, який намагався з’їсти частину хабара, сідає на шість років

Колишній завідувач районного сектору управління Державної міграційної служби вимагав 1,6 тис. грн неправомірної вигоди

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області призначив шість років позбавлення волі колишньому завідувачеві Старокостянтинівського районного сектору управління Державної міграційної служби за одержання хабара. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 9 листопада.

За даними досудового розслідування, 12 травня 2016 року мешканець Хмельницького звернувся до обвинуваченого з питанням термінової заміни закордонного паспорта на біометричний. Під час розмови посадовець зазначив про перелік документів, який необхідно надати і скерував його до свого спеціаліста. Того ж дня потерпілий знову прийшов до Старокостянтинівського районного сектору міграційної служби з підготовленими документами, але кабінет потрібного спеціаліста був зачинений. Тоді чоловік направився до обвинуваченого. У спілкуванні експосадовець висловив прохання надати йому хабара на суму 1,6 тис. грн за організацію прийому документів. Після чого потерпілий погодився.

Через п’ять днів чоловік повторно зустрівся з колишнім завідувачем міграційної служби. Він продемонстрував квитанції зі сплати державного мита та інших офіційних платежів. Далі потерпілий передав йому 1,6 тис. грн хабара. Експосадовець повернув йому 600 грн, сказавши, що той уже сплатив кошти у вигляді державного мита на заміну паспорта. Решту суму хабара (1 тис. грн) експосадовець поклав у кишеню штанів і одразу був викритий правоохоронцями.

У суді обвинувачений не визнав вини. За його словами, потерпілий намагався надати йому якісь кошти, однак він від них відмовився та роз`яснив, що поданих ним квитанцій достатньо для виготовлення закордонного паспорта. Впевнений, що під час затримання працівники СБУ підкинули йому гроші у ліву кишеню штанів.

Також обвинувачений пояснив, що кошти номіналом 50 грн намагався з`їсти, оскільки був збентежений, коли затримали правоохоронці.

Допитані у суді співробітники СБУ розповіли, що під час обшуку обвинувачений намагався втекти через вікно та з`їсти кошти, однак вони йому завадили це зробити. У підсумку суд дійшов висновків, що винуватість колишнього міграційника в інкримінованому кримінальному правопорушенні, підтверджується доказами, дослідженими в судовому засіданні.

«Виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства з поміщенням його до кримінально-виконавчої установи… Саме таке покарання суд вважає необхідним й достатнім для його виправлення та попередження скоєння ним нових злочинів», – сказано у вироку.

Суд також на три роки позбавив права обвинуваченого обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та розпорядився конфіскувати все його майно.

Як повідомляв «Главком», наприкінці жовтня Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності колишнього працівника «Укроборонпрому» і друга сина експершого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського Віталія Жукова. За даними слідства, Жуков обвинувачувався у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст.369 Кримінального кодексу). Зокрема, 28 вересня 2016 року він передав директору державного підприємства «Ізюмський приладобудівний завод» Сергію Філоненку хабара у розмірі 500 тис. грн і $14,7 тис.