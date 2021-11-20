Бурбу викликали на допит у СБУ після розслідування Bellingcat

Колишній керівник ГУР мав брати участь у прямому ефірі, але за кілька годин до цього він отримав повістку від СБУ

Колишнього очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу викликали на допит до Служби безпеки України після виходу розслідування Bellingcat про спецоперацію із затримання найманців ПВК «Вагнера». Про це сказав в ефірі програми «Свобода Слова» її ведучий Савік Шустер.

Шустер під час програми зауважив, що Бурба мав бути у прямому етері, , але за кілька годин він отримав із СБУ повідомлення про виклик на допит. Шустер показав копію повістки.

«Вам необхідно з'явитися 19 листопада 2021 року о 17.00 в кабінет №706 до головного слідчого управління СБУ», – йдеться в повістці.

Василь Бурба все ж був у студії, але в першій половині дня. Там він розповів деталі зриву спецоперації. Брати участь у програмі Бурба не зміг.

Також Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Водночас українські слідчі побоялися допитати Зеленського.