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    На Одещині полковника Нацполіції спіймали на хабарі у день призначення

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    В Одеській області у день призначення на нову посаду при отриманні хабара попався полковник поліції - На Одещині полковника Нацполіції спіймали на хабарі у день призначення
    В Одеській області у день призначення на нову посаду при отриманні хабара попався полковник поліції
    фото: Уніан

    Поліцейський вимагав $4 тис. за закриття кримінального провадження

    В Одеській області у день призначення на нову посаду при отриманні хабара затримано полковника поліції. Про це повідомляє Думська з посиланням на джерело у прокуратурі.

    «Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора за підозрою в отриманні неправомірної вигоди... Наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді. До цього майже місяць він був тимчасово виконуючим обов'язки», – йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.

    В адміністративній будівлі відділу поліції пройшли обшуки.

    Затримання на 23-му км автодороги Одеса-Южний здійснили співробітники Держбюро розслідувань і СБУ.

    Фігурант – полковник поліції, затверджений цього дня на посаді начальника відділу поліції в місті Доброслав Одеської області. Раніше він був виконуючим обов'язки.

    Раніше повідомлялося, що у Черкасах затримали чиновника на хабарі в $40 тисяч

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    Теги: СБУ корупція в Україні хабар Одещина чиновник
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    На Одещині полковника Нацполіції спіймали на хабарі у день призначення