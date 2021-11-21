На Одещині полковника Нацполіції спіймали на хабарі у день призначення

В Одеській області у день призначення на нову посаду при отриманні хабара попався полковник поліції

Поліцейський вимагав $4 тис. за закриття кримінального провадження

В Одеській області у день призначення на нову посаду при отриманні хабара затримано полковника поліції. Про це повідомляє Думська з посиланням на джерело у прокуратурі.

«Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора за підозрою в отриманні неправомірної вигоди... Наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді. До цього майже місяць він був тимчасово виконуючим обов'язки», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.

В адміністративній будівлі відділу поліції пройшли обшуки.

Затримання на 23-му км автодороги Одеса-Южний здійснили співробітники Держбюро розслідувань і СБУ.

Фігурант – полковник поліції, затверджений цього дня на посаді начальника відділу поліції в місті Доброслав Одеської області. Раніше він був виконуючим обов'язки.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах затримали чиновника на хабарі в $40 тисяч

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