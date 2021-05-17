СБУ накрила підпільний нафтопереробний завод

Силовики вилучили тисячі літрів контрафактного палива

Служба безпеки України заблокувала роботу підпільного нафтопереробного заводу. Контрафактний бензин і дизельне паливо реалізовувалися на території Кіровоградської області. Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що схема працювала на території Кіровоградської області, щомісячний оборот її організаторів становив понад мільйон гривень.

За даними слідства, нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виробництва контрафактного палива незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім неврахований бензин і дизельне паливо реалізовували через ряд підконтрольних підприємств.

«Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків на території підпільного виробництва вилучили обладнання, майже 100 тисяч літрів сирої нафти, 120 тисяч літрів дизельного палива та 24,5 тисячі літрів бензину. З незаконного обігу вилучено продукцію на 5,7 млн гривень.

До слова, після рішення низки мереж АЗС відмовитися від продажу преміум пального Міністерство економічного розвитку заявило, що урядова постанова про регулювання цін на пальне не поширюється на його преміум види.

Раніше про припинення продажу преміального палива заявили мережі Wog та Okko. Компанії пояснили цю ситуацію тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі.

Згодом мережі автозаправних станцій Klo і Socar припинили продаж преміального пального через рішення уряду про запровадження державного регулювання цін на пальне.

До слова, експерт прогнозував, що пальне до кінця травня буде щотижня рости на 15-20 копійок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Як відомо, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість пального зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 70 копійок за літр.

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