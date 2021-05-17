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    Разумков анонсував засідання Ради, де розглянуть відставку трьох міністрів

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    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про плани парламентарів на цей тиждень&nbsp; - Разумков анонсував засідання Ради, де розглянуть відставку трьох міністрів
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про плани парламентарів на цей тиждень 
    Фото з відкритих джерел

    Парламент збереться щонайменше на одне позачергове засідання цього тижня

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент збереться щонайменше на одне позачергове засідання цього тижня. Засідання може відбутися уже завтра о 16:00. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради.

    Увечері 14 травня стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

    Ввечері 14 травня також стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

    Натомість Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням.

    Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.

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    Теги: міністр відставка Максим Степанов Дмитро Разумков парламент Денис Шмигаль Владислав Криклій Ігор Петрашко
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