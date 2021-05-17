Назустріч візиту міністра МЗС Молдови: Чаус «знайшовся» і записав відео

Микола Чаус запевнив, що знаходиться в безпеці і не постраждав

Чаус заявив, що його не викрадали в Молдові, але розповів про викрадення в 2016 році, коли він покинув Україну.

Колишній український суддя Микола Чаус записав відеозвернення. Про своє місцезнаходження він не розповів, лише запевнив, що знаходиться в безпеці і не постраждав.

На відео, яке почали поширювати в мережі, він сказав, що його не викрадали в Молдові, але заявив про викрадення в 2016 році, коли він покинув Україну.

«Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року. Але це дуже впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки. Як бачите, мій канал відкритий для зворотного зв'язку і в т. ч. для обміну інформацією по фігурантам мого викрадення в 2016 році», – говорить Чаус.

Водночас своє точне місцезнаходження він не назвав, але додав, що знаходиться в безпеці і незабаром планує повернутися в Україну.

«Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання, в т.ч. на ті питання, які так сильно цікавлять українське суспільство, НАБУ та ДБР», – повідомив екссуддя.

Також Чаус звернувся до своєї дружини та попросив вибачення у неї і у їхніх дітей за те, що їм довелося пережити.

«Так треба було зробити. Найближчим часом, обіцяю, все налагодиться, а ті, хто винен в наших бідах понесуть засуженное покарання», – додав він.

Зазначимо, що міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой та міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані 17 травня відвідають Україну зі спільним робочим візитом.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке належить посольству України.

Матеріали слідства підтвердили, що Чауса викрала група і вивезли його в автомобілі посольства України.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові Чауса.

Раніше українська агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.

Світлана Чаус – дружина українського екссудді Миколи Чауса – звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року.

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