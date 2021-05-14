Стало відомо, які податки підвищить уряд

12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей

«Підвищення ставок ПДВ матиме негативні наслідки для вітчизняних товаровиробників», – економічний експерт Кущ

Ініційоване урядом підвищення податків призведе до зростання цін на товари та зменшення рівня споживання. Про це заявив економічний експерт Олексій Кущ в коментарі для ТСН.ua.

За його словами, збільшення ставки ПДВ до 22-24% автоматично спричинить зростання цін, і українці змушені будуть зменшити рівень споживання окремих товарів.

«Різні товари мають різну еластичність попиту. Є товари, зростання ціни на які фактично не впливає на рівень попиту. Наприклад, хліб, паливо чи соняшникова олія. Якщо людина купувала 1 пляшку олії на тиждень, вона і буде її купувати, навіть якщо ціна буде не 50 гривень, а 90. А є товари, зростання ціни яких призведе до того, що люди їх стануть менше споживати. Тобто, ціна на ті групи товарів, де залежність між попитом і ціною слабка, може вирости на більший відсоток, ніж зростання ПДВ», – пояснив Кущ.

Економіст також зазначив, що підвищення ставок ПДВ призведе до зростання тіньової економіки та матиме негативні наслідки для вітчизняних товаровиробників.

«Підвищення ПДВ призведе до того, що збільшиться тіньовий сектор економіки та рівень контрабанди. Також це негативно вплине на внутрішнє виробництво, адже зараз і так зростають ціни. У разі збільшення ПДВ, ціна на товари додатково зросте, і підприємцям цей товар продати буде ще важче. Відповідно, внутрішні виробники остаточно втратять потенціал для розвитку», – розповів Кущ.

Раніше лідер партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що влада має запропонувати бізнесу і населенню програми підтримки, щоб пережити кризу, а не підвищувати податки.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.