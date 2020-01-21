Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів



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Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Прем'єр порушив питання інвестицій та держзакупівель, доручивши Мінекономіки завершити роботу і фіналізувати пропозиції щодо підготовки державних замовлень на підприємства

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад. Про це йшлося на нараді глави уряду з представниками державних підприємств, написав Гончарук у Telegram.

«...Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топ-менеджерів і наглядових рад. Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою», - наголосив він.

Крім того, за словами прем'єр-міністра, на нараді він порушив питання інвестицій та держзакупівель, доручивши Мінекономіки завершити роботу і фіналізувати пропозиції щодо підготовки державних замовлень на підприємства.

Водночас, він підкреслив, що непрофільні активи держкомпаній будуть віддані у приватний сектор. «Їх продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору. Зараз до таких активів належать стайні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції. Ми ліквідуємо ці корупційні ризики», - наголосив глава уряду.

Прем'єр-міністр також акцентував на тому, що Фонд держмайна має вибудовувати спроможності для залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни.

Ще одним важливим питанням, за словами Гончарука, є запуск з 1 лютого програми доступного кредитування під 5-7-9% на відкриття власної справи, мета якої — стимулювати розвиток підприємництва в Україні.

«Важливо, щоб державні банки долучились до програми. Закликав керівників державних банків розглянути цю можливість і підтримати ініційовану Президентом програму», - зазначив Прем'єр-міністр.

Він додав, що держава компенсує банкам різницю відсоткових ставок для видачі доступних кредитів. «Це дасть поштовх для розвитку малого бізнесу», - переконаний глава уряду.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.