Зірки допоможуть українцям опанувати інтернет. Мінцифри запустило освітній серіал



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Українці вивчатимуть цифрову грамотність по освітньому серіалу

На ролі вчителів запросили лідерів думок і селебрітіс

Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт підвищення цифрової грамотності українців. Зокрема там випустили перші серії спеціального освітнього серіалу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп'ютеризованій бібліотеці за нашою програмою», — повідомив Федоров.

До участі у серіалі долучають відомих українців. Зокрема у «нульовій серії», яка вже опублікована на сайті міністерства, бере участь акторка Ольга Сумська.

Серед заявлених зірок - Руслан Ханумак, Надія Матвєєва і Марія Єфросиніна. Селебрітіс будуть запрошувати в гості експертів і ставити їм актуальні для українців питання (від самих же українців).

У планах Мінцифри навчити близько 6 мільйонів українців цифрової грамотності протягом 3 років.

До 30 січня освітня система працюватиме у тестовому режимі, після чого її офіційно презентують.