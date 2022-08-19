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Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги для України

Альона Боженко
glavcom.ua
Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги для України
Естонський уряд вирішив допомогти навчати українських військових
фото із відкритих джерел

Естонія передасть Україні вже другий польовий госпіталь

Уряд Естонії ухвалив новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили отримають міномети та протитанкові засоби. Про це повідомляє естонський канал ERR.

«Військова діяльність в Україні продовжує бути інтенсивною, і хоча все більше і більше західної зброї також виходить на поле битви, наш моральний обов’язок – продовжувати підтримувати Україну. Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо у нас ще є зброя, яку можна відправити Україні, ми повинні це зробити», – сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Також Естонія передасть Україні вже другий польовий госпіталь, закуплений у співпраці з Німеччиною. Окрім того, естонський уряд вирішив допомогти навчати українських військових та долучитися до ініціативи Великої Британії.

«У польових навчаннях беззаперечним козирем Сил оборони Естонії є підготовка резервістів до інтенсивної та звичайної війни з противником», – сказав Певкур.

Міністр Певкур наголосив, що країни Заходу мають бути готові до інформаційної війни Росії, яка намагається переконувати у неефективності західної підтримки та у тому, що Захід нібито втомився допомагати Україні. 

«І ця, і попередня конкретна допомога чітко показує, що ми не втомимось, а також наші союзники запевнили нас у готовності допомагати українцям у їхній війні за свободу стільки, скільки буде потрібно», – додав Певкур.

Нагадаємо, влада Естонії планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу. 

Зауважимо, що з 18 серпня в Естонію громадянам РФ не можна в'їжджати за шенгенською візою, виданою республікою.

Раніше повідомлялося, що в Естонії поліція зняла з поїзда російських пропагандистів. Країна анулювала візи російським журналістам та заборонила в'їзд до ЄС на три роки.

Теги: Естонія зброя озброєння війна війна в Україні Україна

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