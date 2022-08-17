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Естонія готує жорсткі обмеження для росіян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Естонія готує жорсткі обмеження для росіян
З 18 серпня в Естонію громадянам РФ не можна буде в'їхати за шенгенською візою
фото ілюстративне

Влада Естонії планує посилити візовий режим для громадян РФ

Влада Естонії планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу в коментарі ERR.

Зазначається, що міністерство внутрішніх справ та МЗС підготують пропозиції щодо цього питання з 22 по 28 серпня. За словами Рейнсалу, це не суперечить законам ЄС. 

«Ця маса громадян Росії, 850 тис. осіб, яка в'їхала до Європейського союзу станом на кінець першого тижня серпня, на жаль, зростає, тому ми маємо бути готові зробити кроки, щоб підтримати перемогу України», – сказав. Рейнсалу.

Нагадаємо, що з 18 серпня в Естонію громадянам РФ не можна буде в'їхати за шенгенською візою, виданою республікою.

Раніше повідомлялося, що в Естонії поліція зняла з поїзда російських пропагандистів. Країна анулювала візи російським журналістам та заборонила в'їзд до ЄС на три роки.

Теги: росія Естонія візи війна в Україні

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