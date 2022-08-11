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Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами
Естонія вже не видає туристичні візи росіянам
фото ілюстративне

Рішення про заборону в’їзду росіянам стосується лише віз, виданих Естонією

Уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Обмеження набуде чинності через тиждень. Про це на пресконференції за підсумками засідання уряду розповів міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє ERR.

«Ця санкція означає, що візи залишаться дійсними, але до власників віз будуть застосовані санкції при в’їзді до Естонії. їм не буде дозволено в’їзд до країни», – сказав міністр.

Естонія вже не видає туристичні візи росіянам, однак теперішнє рішення означає, що в’їхати в країну не зможуть і громадяни Росії з чинними шенгенськими візами.

Ухвалене рішення передбачає винятки. В’їзд дозволять співробітникам дипломатичних представництв в Естонії та членам їхніх сімей, особам, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями, особам, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС, особам, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близьким родичам осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії.

Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не поширюється на видані іншими країнами Шенгенської зони документи. Однак, наступного тижня уряд Естонії має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в'їзд до Естонії всім громадянам Росії, які мають шенгенські візи.

Нагадаємо, сьогодні Сейм Латвії ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії на мирне населення України та громадський простір, у якій насильство Росії проти мирного населення визнається тероризмом, а РФ державою, яка підтримує тероризм.

Сейм закликає країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Теги: росія Естонія війна в Україні

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