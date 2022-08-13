В Естонії поліція зняла з поїзда російських пропагандистів

Естонія анулювала візи російським журналістам та заборонила в'їзд до ЄС на три роки

Знімальну групу російських «Известий» зняли з поїзда, що прямував з Нарви до Таллінна, і затримали в Естонії.

Як повідомляються російські ЗМІ, кореспондентка Ксенія Солдатова та оператор Дмитро Тимофєєв «відвідували країну як туристи», але «не змогли проігнорувати останні події, які відбувалися в Естонії». «Вони вирішили підготувати матеріали про обмеження видачі віз росіянам та позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника», - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі «Известий».

Співробітникам «Известий» анулювали візи та заборонили в'їзд до ЄС на три роки.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російське посольство в Таллінні тримає цю ситуацію на контролі.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Обмеження набуде чинності через тиждень.

А Сейм Латвії ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії на мирне населення України та громадський простір, у якій насильство Росії проти мирного населення визнається тероризмом, а РФ державою, яка підтримує тероризм.

Латвія призупинила видачу віз росіянам.

Сейм Латвії закликає країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.