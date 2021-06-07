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    Долар упав до мінімуму з серпня 2020 року. Курс валют від НБУ

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    Долар упав до мінімуму з серпня 2020 року. Курс валют від НБУ
    Фото з відкритих джерел

    Курс впав на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем

    Національний банк України зміцнив курс гривні до долара на 5 копійок до рівня 27,29 UAH/USD, а курс гривні до євро — на 19 копійок до 33,06 UAH/EUR. Курс долара 7 червня впав на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. Нижче курс був тільки 19 серпня 2020 року - 27,2297 гривень за 1 долар. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

    Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2914 гривень за 1 долар (-0,0486 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить: 27,3400 гривень за 1 долар.

    Курс впав на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

    Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 4 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 33,12 гривень за євро.

    За прогнозом аналітиків, у червні очікується продовження помірного зниження курсу долара і євро до гривні. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 27,0 - 27,5 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн.

    Тим часом, фахівець зробив прогноз на наступний тиждень і розповів як зміниться курс долара.

    Теги: Національний банк курс валют НБУ
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    Долар упав до мінімуму з серпня 2020 року. Курс валют від НБУ