Долар впав до мінімуму з серпня 2020: курс валют на 4 червня

Нижчим курс був лише 20 серпня 2020 року – 27,31 гривень за долар

Національний банк України на п'ятницю, 4 червня, зміцнив курс гривні менше ніж на 1 копійку по відношенню до долара і майже на 8 копійок до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Отже, офіційний курс долара знижується шостий день. Нижчим курс був лише 20 серпня 2020 року – 27,31 гривень за долар. У свою чергу, курс євро впав до мінімуму за два місяці. Нижчим курс був тільки 12 квітня – 33,15 грн / євро.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США – 2734,00 гривні (-0,0049 грн);

100 євро – 3325,77 гривень (-0,0771 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 2 копійки – 27,31 гривень. Курс у купівлі теж впав на 2 копійки – до 27,29 гривень за долар. Євро в продажу подешевшав на 18 копійок – 33,17 гривні за євро.

До слова, митні органи ЄС застосовуватимуть нові правила перевезення готівки у сумі понад 10 тис. євро через митний кордон Євросоюзу. Якщо перевізник грошей не подав декларацію, або буде встановлено незаконне походження цієї готівки, гроші будуть конфісковані, а особа, що є причетною до їх перевезення, буде притягнута до відповідальності, включаючи стягнення значних стягнень.

Митна декларація на перевезення готівки має містити інформацію про походження грошей та про їх подальше використання і може заповнюватися всіма мовами, у тому числі тими, що не є офіційними мовами країн Євросоюзу.

Раніше Нацбанк представив стратегію роботи до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.