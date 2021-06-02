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    Курс гривні до долара протримається на рівні 28-29 грн. у найближчі три роки – Кабмін

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    Курс гривні до долара протримається на рівні 28-29 грн. у найближчі три роки – Кабмін
    Фото: rbc.ua

    За словами Шмигаля, також очікується зростання зарплат в наступні 3 роки приблизно 8-10% на рік

    Кабінет міністрів очікує курс гривні до долара у 2022-2024 роках в коридорі 28-29 грн. Відповідні цифри закладені в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

    «Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн», – написав він.

    Як зазначив прем'єр, уряд прогнозує, що дефіцит бюджету скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року. Крім того, державний борг планується зменшити до рівня менш ніж 50% ВВП.

    За його словами, зростання зарплат в наступні 3 роки становитиме приблизно 8-10% на рік (з урахуванням інфляції). Інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%.

    «Завдяки проведеним реформам вже у 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку», – додав прем'єр.

    Відзначимо, Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у яких, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі.

    Теги: інфляція Кабмін борг курс валют ВВП Денис Шмигаль
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    Курс гривні до долара протримається на рівні 28-29 грн. у найближчі три роки – Кабмін