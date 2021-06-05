Перекази в Україну зростають: скільки валюти надійшло з початку року

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну

Усього за даними НБУ за січень-квітень 2021 року в Україну надійшло 3998 млн доларів

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за квітень 2021 року склав 1093 млн доларів. Це на 26,4% більше, ніж роком раніше (865 млн доларів). Про це ідеться на сайті Національного банку України.

Усього за даними НБУ за січень-квітень 2021 року в Україну надійшло 3998 млн доларів, що на 7% більше, ніж роком раніше (3738 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-квітні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 1451 млн доларів, що на 158 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (1609 млн доларів).

Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів).

Раніше «Главком» писав, за результатами підрахунку, 15 найбільших державних підприємств сукупно отримали 42 млрд грн збитків за 2020 рік.

Від 3 червня митні органи ЄС застосовуватимуть нові правила перевезення готівки у сумі понад 10 тис. євро через митний кордон Євросоюзу.

«У контексті зусиль ЄС з боротьби проти відмивання грошей та фінансування тероризму, всі люди, які в’їжджають або виїжджають з території Євросоюзу, вже зобов’язані заповнювати готівкові декларації, якщо везуть готівку в сумі 10 000 євро або більше, також у інших валютах, у акціях або чеках», – йдеться у повідомленні.

Визначення поняття «готівка» у правилах буде розширено, включаючи деякі інші цінні предмети.