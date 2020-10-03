Фахівці розповіли, чого чекати від курсу долара після місцевих виборів в Україні



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Після виборів протягом двох останніх місяців 2020 року ситуація зміниться

Активізація імпорту і подорожчання енергоносіїв вплинуть на курс гривні

До місцевих виборів в Україні курс долара залишатиметься стабільним, проте вже з початку листопада девальвація гривні прискориться. Ситуацію пояснили експерти:

як довго триватиме курсова стабільність;

на скільки курс долара підніметься вище 28 грн;

що стане причиною падіння курсу гривні.

«За останній тиждень Нацбанк витратив 160 млн доларів на зміцнення курсу гривні, – зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – Поки це зупинило девальвацію, але впевнений, що в жовтні продажі валюти продовжаться, а гривня зміцниться протягом трьох найближчих тижнів до 28-28,2 грн/долар».

З ним згоден і глава Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, на думку якого, політична воля влади і економічні можливості Нацбанку призведуть до того, що в жовтні в Україні не варто чекати жодних економічних потрясінь, в тому числі і девальвації гривні.

А от після виборів (25 жовтня), протягом двох останніх місяців 2020 року ситуація зміниться.

«Плавна девальвація гривні прискориться після місцевих виборів, враховуючи, що і цього, і наступного року декларовано середньорічний курс вище 29 грн/долар. Це означає, що можемо побачити і 30 грн/долар», – прогнозує політолог Вадим Карасьов.

Віцепрезидент Українського союзу промисловців і підприємців Віктор Скаршевський також упевнений, що до кінця 2020 року обмінний курс досягне 29-29,5 грн/долар.

Причини ослаблення курсу – активізація імпорту і зростання цін на імпортні енергоносії, через що гривня постійно перебуватиме в невеликому девальваційному тренді. А стримуючого чинника у вигляді значних інтервенцій Нацбанку очікувати навряд чи варто.

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Джерело: Сегодня