Фінансисти розповіли, коли зупиниться зростання долара



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Заробити з хорошим прибутком зможуть ті, хто купив долари в грудні минулого року

Фінансові аналітики кажуть про новий курсовий коридор

Що буде з курсом долара? Фінансові аналітики давно і наполегливо прогнозують: гривня слабшатиме й надалі. Але це в середньостроковій перспективі – до кінця року. А ось в короткостроковій перспективі – у нашому випадку це прогноз на тиждень вперед – думки розділилися. Яким може бути курс до кінця першої декади жовтня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що стало з курсом за тиждень

На тижні, що минає, зростання готівкового курсу долара продовжилося: з понеділка по п’ятницю він синхронно подорожчав на 6 копійок як у продажу, так і в купівлі, досягнувши відповідно 28,44 і 28,25 грн/долар.

При цьому спред (різниця між найкращими цінами заявок на продаж і на купівлю) теж підвищувався однаково, що побічно показувало: банкіри не вірять у те, що зростання курсу долара зупиниться. І хочуть заробляти як на купівлі готівки, так і на її продажі.

За словами експертів, у жовтні почав рости інтерес до придбання валюти з боку населення. У місцях продажу, як у банках, так і в обмінниках, стало більше охочих купити готівку. Ряд банків відреагував на попит, піднявши курс продажу до 28,50 грн/долар і вище з гарантованим продажем будь-яких номіналів і сум до 1000 доларів в одні руки. Курс купівлі водночас був низьким – від 28,10 до 28,25, тобто банк явно заробляв на продажу. Там, де курс продажу був нижче за середньоринковий (28,44), валюта була не завжди. Зате її можна було вигідно здати – долар у продажу доходив навіть до 28,35 грн.

Нацбанк також плавно послаблював курс гривні, в результаті за тиждень гривня подешевшала на 6 копійок – з 28,27 до 28,33 грн/долар. Офіційний курс Нацбанку з понеділка по п’ятницю змінився з 28,17 до 28,25 грн/долар.

На понеділок, 5 жовтня, регулятор встановив курс 28,34 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що минулого тижня різко виріс попит на валюту на міжбанку, що призвело до її дефіциту і, відповідно, до зростання курсу.

«Активно купували долари як імпортери, так і нерезиденти і деякі комбанки, – говорить Андрій Шевчишин. – Аукціон Мінфіну з продажу ОВДП залучив всього близько 2 млрд грн (7 млн доларів) від нерезидентів, а викупили вони в підсумку валюти на 9 млрд грн (майже 32 млн доларів). Нацбанк намагався задовольнити попит, залучив навіть велику госструктуру, яка продала на міжбанку близько 50 млн доларів, що дозволило збити темпи ослаблення гривні».

Але, за оцінкою Олександра Охріменка і Олега Пендзина, регулятор зміг не допустити подальшого різкого зростання курсу долара.

«Він підвищувався, але плавно, що не привело до паніки на ринку як безготівкової, так і готівкової валюти», – підкреслив Олег Пендзин.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів цього разу розділилися.

Олександр Охріменко та Андрій Шевчишин очікують, що тренд на ослаблення гривні збережеться, але буде незначним: на рівні нинішнього (+5-6 коп. на тиждень, а то і менше).

«Залишиться тренд на девальвацію гривні, але уповільнений, всі, кому потрібна була валюта в значній кількості, вже її купили, – прогнозує Олександр Охріменко. – Регулятор навряд чи буде його міняти на протилежний, з огляду на те, що минулого тижня він не продавав валюти більше, ніж потрібно, щоб не допустити різкого підвищення курсу долара (було продано близько 160 млн доларів з резервів). Не дасть надлишку доларів і традиційний аукціон з продажу ОВДП, що проводиться Мінфіном по вівторках, оскільки нині йому валюта не потрібна, всі платежі за боргами і відсотками зроблені. Але до кінця першої декади жовтня очікую курс у коридорі 28,4-28,5 грн/долар».

Андрій Шевчишин при цьому зазначив, що курс близький до «зони гальмування». Це, на його думку, 28,5 грн/долар – Нацбанк не дозволить гривні ослабнути, долаючи цю позначку.

«Але наступного тижня може бути і 28,5 грн/долар», – оцінив Андрій Шевчишин.

А ось Олег Пендзин упевнений, що саме «затишшя після бурі» плюс активність Нацбанку приведуть до того, що гривня незначно зміцниться.

«Курс за тиждень не повернеться до 28 грн/долар, але тренд зміниться, бо політично буде правильно зміцнити гривню перед виборами, – каже Олег Пендзин. – Оцінно готівковий долар подешевшає наступного тижня копійок на п’ять, і курс продажу виявиться в коридорі 28, 25-28,38. Цей тренд продовжиться в жовтні й далі. Ніхто не буде перед виборами девальвувати гривню».

Продавати чи купувати валюту

Експерти, як і раніше, радять позбавлятися гривневих депозитів у міру закінчення їхнього терміну і вкладати у валюту. І, навпаки, притримувати наявну.

«Продавати долари без особливої потреби точно не варто, скоро вони будуть дорожче», – радить Андрій Шевчишин.

Заробити з хорошим прибутком зможуть ті, хто купив долари в грудні минулого року, коли курс продажу готівки опустився до рекордно низького значення 23,3 грн/долар. Обмінявши тепер американську валюту на гривні по 28,3 грн/долар, можна заробити по 5 грн на кожному доларі, або в перерахунку за 26% річних. Це вдвічі більше, ніж за гривневим вкладом.