Дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн графіка



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Видатки пенсійного фонду за дев'ять місяців склали 355,4 млрд грн

Доходи Пенсійного фонду за січень-вересень 2020 року становили 338,2 млрд грн

Доходи Пенсійного фонду України (ПФУ) за дев'ять місяців склали 338,2 млрд грн, а видатки – 355,4 млрд грн.

Про це у Facebook повідомила пресслужба ПФУ.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, доходи Пенсійного фонду за січень-вересень 2020 року становили 338,2 млрд грн. При цьому видатки за цей період склали 355,4 млрд грн. Таким чином, дефіцит коштів ПФУ за дев'ять місяців досяг 17,2 млрд грн.

Зазначається, що власні надходження ПФУ за дев'ять місяців склали 201,3 млрд грн, а ще 136,9 млрд грн становили надходження у Пенсійний фонд з державного бюджету.

При цьому у порівнянні з січнем-вереснем 2019 року доходи ПФУ зросли на 18,9 млрд грн.

Як відомо, у четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.