Лідерка «Слуг народу» на виборах до Київради розповіла, як опинилась в «зеленій» команді



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Партія Зелених на доказ своїх звинувачень навіть оприлюднила готову рекламну кампанію за участю Кулеби

«З президентом ми поговорили на загальні теми», – Євгенія Кулеба

Перша в списку «Слуга народу на виборах до Київради, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба прокоментувала скандал, який спровокувала її поява на чолі партії влади у столиці. Нагадаємо, Партія зелених заявила, що у неї були попередні домовленості, що Кулеба йтиме на вибори у їх списку, але та змінила свої плани.

В інтерв’ю «Главкому» Євгенія Кулеба зазначила, що «Слуги народу» не переманювали її, а звернулись вже після припинення співпраці з Партією зелених.

«Ми зупинили перемовини з Партією зелених, і я відпочивала, займалася своєю організацією. Тобто етапу, коли мене хтось кудись переманив, не було. Коли ми з командою, яка займалася Партією зелених, домовилися, що зупиняємо роботу, я вже налаштувалася, що ці вибори пропускаю, але десь за тиждень-півтора до мене звернулися представники партії «Слуга народу», – пояснює Кулеба.

Крім того, громадська діячка зазначає, що ще на початку липня «Слуги народу» пропонували місце в команді.

«До мене приходили депутати-мажоритарники від «Слуги народу» і запитували, чи цікавить мене політика, чи хотіла б я долучитися до команди. Це все мої колеги з громадського сектору, з якими ми разом співпрацювали над міськими проєктами, але тоді, чесно кажучи, були не предметні розмови, тобто ніякої конкретної пропозиції я не отримала, і ми розійшлися. Можливо, я тоді просто випала з фокусу і потрапила знову до нього вже безпосередньо перед висуненням кандидатів», – пояснює політикиня.

За словами Євгенії Кулеби, вона мала розмову про цілі команди та перспективи роботи із головою партії паном Олександром Корнієнком і пані Іриною Верещук.

Також, громадська діячка спілкувалась особисто з президентом України Володимиром Зеленським. «Ми говорили на загальні теми. У президента є запит на зміни у Києві, запит на команду, яка готова працювати в інтересах киян і дає результат. Ми говорили про перспективи вже подальшої роботи в Київраді. Головне завдання – це професійна робота команди відданих людей, які, справді, хочуть змінити Київ на краще. Плюс у президента точно є запит на людиноцентричність міста, коли людина є головною», – зазначила Кулеба.

Як повідомлялося 20 вересня, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

До слова, київський осередок партії «Слуга народу» 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

Крім того, Партія Зелених України звинуватила дружину міністра закордонних справ Євгенію Кулебу у зриві домовленостей на місцевих виборах.